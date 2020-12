All’età di 76 anni è morto Aurelio Fortunati

Stettura nuovamente in lutto

Grande sgomento nella piccola frazione ai piedi del Valico della Somma, appena dieci giorni fa , ci lasciava Andrea Latini

Purtroppo Strettura oggi, ripiomba tutta e non solo nello sconforto totale. Appena dieci giorni fa ci ha lasciato Andrea Latini , appena 40 anni , deceduto improvvisamente causa un malore davanti all’uscio della sua abitazione, ancora oggi il grande sgomento in tutta la popolazione residente Una persona impagabile , in possesso di quelle virtù che fanno grandi gli Uomini

Oggi la notizia e un’altro lutto avvolge, la piccola frazione ai piedi del Valico della Somma, all’età di 76 è morto Aurelio Fortunati . Da qualche giorno ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria di Terni.

Aurelio Fortunati , ben conosciuto da tantissime persone e non solo nel circondario delle frazioni del comprensorio Valli dell Somma. Per anni aveva gestito un punto distribuzione carburanti lungo la Strada Statale Flaminia. Persona gioviale, sempre disponibile , gentile con tutti , risolveva qualsiasi problema alle richieste di coloro che transitavano e sostavano per un caffè all’interno del suo Bar. Con Mimmi Martinelli idearono la Sagra della Bruschetta al Tartufo , Manifestazioni di grande rilievo a livello Regionale, ad oggi ha superato i 30 anni di storia , con la massiccia presenza a di migliaia di persone .

Presidente della locale Polisportiva, amava il giuoco del calcio e lo Strettura’87’ squadra di calcio che nel suo Palmares vanta una partecipazione al Campionato di Promozione., e socio della locale Società di Sant’Antonio Abate.

Erano gli anni in cui Strettura era molto frequentata da tantissime persone, era l’epoca che nell’associazione quale dirigente oltre a me c’era anche Mario Troiani , scomparso qualche anno fa , uno dei fondatori del sodalizio sportivo con Aurelio Fortunati.

Una delle prime persone che conobbi al mio arrivo a Strettura fu Aurelio.

Cosa dire , una notizia improvvisa , così come quella di qualche settimana fa straziante di Andrea Latini.

Aurelio , sempre disponibile, sorridente , una persona mite, gentile , educata soprattutto sincera..

Mi coinvolse all’interno della Polisportiva , fu l’occasione migliore e adatta ad inserirmi nel contesto della vita quotidiana della frazione e con i suoi abitanti.

I miei trascorsi nella Polisportiva sono stati tre anni bellissimi e di grande soddisfazione. Oggi rimangono i ricordi, quelle serate spensierate a cavalo dei mesi di Giugno e Luglio, il sorriso di Aurelio, indimenticabile! Dal lato sportivo lui tifava Juventus squadra forte che vinceva e vince dappertutto , io Napoli , poi però ci accodavamo sempre . Ciao Aurelio ti ricorderò sempre con grande affetto.



Rosario Murro