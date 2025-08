Alleanza Civica: “Tre Valli e raddoppio Orte-Falconara: infrastrutture strategiche per lo sviluppo dell’Umbria e di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come Consiglieri Comunali di Alleanza Civica Spoleto, abbiamo depositato una mozione con cui chiediamo al Sindaco di impegnarsi formalmente per il riconoscimento del completamento della strada Tre Valli e del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara tra le opere strategiche regionali.

L’approvazione della Zona Economica Speciale (ZES) anche per l’Umbria – annunciata dal Governo il 4 agosto scorso – rappresenta un’occasione storica per il rilancio economico e produttivo del nostro territorio. Tuttavia, lo strumento delle ZES può essere davvero efficace solo se accompagnato da infrastrutture adeguate, capaci di connettere l’Umbria con i grandi assi viari e logistici nazionali.

In questo quadro, la strada Tre Valli non può più attendere: si tratta di un’infrastruttura cruciale non solo per collegare Spoleto al Quadrilatero Umbria-Marche e all’autostrada A1, ma anche per rafforzare il collegamento intermodale tra i porti di Ancona e Civitavecchia, favorendo così flussi commerciali e sviluppo industriale.

Allo stesso modo, il raddoppio della Orte-Falconara – già riconosciuto come corridoio ferroviario europeo – deve essere inserito tra le priorità infrastrutturali umbre, per ridurre l’isolamento della regione e incentivare investimenti a lungo termine.

Con la nostra mozione chiediamo:

· che queste opere vengano candidate al finanziamento nei programmi regionali e statali,

· che si avvii un tavolo tecnico permanente con Regione, Comuni e stakeholders per monitorare l’attuazione della ZES e le sue ricadute infrastrutturali,

· che il Consiglio Comunale sia tenuto costantemente informato sugli sviluppi.

Spoleto non può restare ai margini delle scelte strategiche per lo sviluppo del Centro Italia. Chiediamo con forza una visione ampia, condivisa e concreta, che metta al centro i territori interni e li colleghi, finalmente, alle grandi reti della mobilità.

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili

Consiglieri Comunali

Alleanza Civica Spolet