Alleanza Civica: “Si deve trovare immediatamente una soluzione alternativa a Via Manna sia per i tamponi che per i vaccini”

Basta!! Si deve trovare immediatamente una soluzione alternativa a Via Manna sia per i tamponi che per i vaccini.

Sono oltre 20 giorni che va avanti il problema, con promesse di ipotetiche soluzioni al vaglio dei vari tecnici competenti. Il risultato è che oggi il traffico era bloccato fino alla rotatoria di via Nassirya, da una parte e sulla strada di San Sabino dall’altra. La situazione è divenuta insostenibile sia per gli utenti sia per il quartiere a ridosso di via Marconi. In certi orari è complicato uscire e soprattutto far ritorno nella propria casa per i residenti.

Chiediamo che venga immediatamente trovata una soluzione alternativa, basta chiacchiere, un città non può essere bloccata in attesa che il “burocrate di turno” trovi una soluzione soddisfacente, anche perché ci domandiamo come possa aver soddisfatto i vari responsabili degli uffici, la soluzione oggi messa in campo!

Alleanza Civica