Alleanza Civica: “Ritardi nella riqualificazione della palestra di San Martino in Trignano”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La palestra di San Martino in Trignano a Spoleto è oggetto di un progetto di riqualificazione architettonica, miglioramento sismico ed efficientamento energetico, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I lavori, iniziati il 25 marzo 2024, avevano una durata prevista di 245 giorni per un importo complessivo di 1.238.366,48 euro. Tuttavia, nonostante le aspettative iniziali, il progetto sta subendo gravi ritardi.

La conclusione dei lavori era prevista per il 25 novembre 2025, una data che fin da subito sembrava irrealistica. Ma vedere il cantiere fermo da mesi ci impone di chiedere spiegazioni. Ad oggi, sono trascorsi oltre 300 giorni dall’avvio dei lavori e tutto è bloccato, senza alcuna apparente motivazione ufficiale. Questa inattività prolungata sta destando forti preoccupazioni tra i residenti, gli studenti delle adiacenti scuole media ed elementare, nonchè tra le associazioni sportive, che si chiedono quali siano le cause del fermo e quali soluzioni siano previste per completare l’opera.

I ritardi nella ricostruzione della palestra stanno penalizzando fortemente la comunità. La struttura non è solo un luogo per l’attività sportiva, ma anche un punto di aggregazione sociale e culturale. La sua indisponibilità prolungata limita le opportunità per giovani e adulti di praticare sport e partecipare ad eventi.

In questo periodo, ad esempio, la palestra veniva utilizzata nelle ore serali per la preparazione delle sfilate di Carnevale. Inoltre, la chiusura forzata impedisce la ripresa delle attività sportive pomeridiane per circa 250 atleti e atlete che ne facevano uso regolare durante la settimana.

E’ fondamentale che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti immediati, chiarendo le cause del blocco e accelerando la ripresa dei lavori. In un momento in cui abbiamo già perso il Palatenda, il Palazzetto dello Stadio in attesa di interventi e persino lo Stadio sembra sul punto di affrontare nuove ristrutturazioni, lo sport a Spoleto continua a subire gravi difficoltà.

Amministrazione, se ci sei, batti un colpo! Non vorremmo trovarci ad aspettare come è successo per la scuola Dante o per altre situazioni analoghe.

La riqualificazione della palestra di San Martino in Trignano è un progetto cruciale per la comunità e deve essere portato a termine al più presto. Non possiamo permettere che i fondi del PNRR vengano sprecati o, peggio, restituiti per motivazioni ingiustificate.

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili