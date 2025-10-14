Alleanza Civica: “Punto nascita di Spoleto: una richiesta di deroga non basta. Serve una visione strutturale per il futuro dell’Ospedale”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Abbiamo letto con attenzione le recenti dichiarazioni di soddisfazione di alcuni rappresentanti politici locali in merito alla richiesta di deroga per la riapertura del punto nascita presso l’Ospedale di Spoleto.

Se questa fosse la soluzione, non possiamo che rammaricarci: constatiamo con dispiacere che si sia perso un intero anno per arrivare a questo punto.

La riapertura del punto nascita, oggi, non rappresenta per noi la soluzione definitiva. Anzi, il rischio è che venga utilizzata come strumento di consenso, senza un piano sanitario coerente alle spalle.

Vogliamo ricordare quanto dichiarato nel dicembre 2022 dall’attuale Assessore regionale De Luca, del Movimento 5 Stelle: “Ricordiamo infine – concludeva De Luca – che ai sensi del DM 11 novembre 2015, al Comitato Percorso Nascita nazionale è attribuito il compito di esprimere un parere meramente consultivo che non può imporre alcuna chiusura dei punti nascita. Quest’ultima è infatti una decisione che spetta alla politica regionale.”

Alle parole dell’assessore De Luca vanno aggiunte quelle della Presidente Proietti (pronunciate a Spoleto in occasione della festa del patrono San Ponziano), che annunciava la volontà di utilizzare la deroga concessa per le aree del cratere sismico per chiedere la riapertura del punto nascita.

Parole chiare, che in teoria rappresentano una garanzia politica per la riapertura del punto nascita di Spoleto.

E allora ci domandiamo: perché non è stato ancora riaperto? Forse non è così scontato come ci è stato raccontato?

Il nodo centrale resta la vera strategia per il futuro dell’Ospedale di Spoleto. Si continua a ignorare il DM 70/2015, come se non esistesse.

Le dichiarazioni fumose rese pubblicamente dalla Presidente della Regione, Stefania Proietti, durante l’incontro a Spoleto, non hanno chiarito il progetto di integrazione tra i due DEA di I livello di Foligno e Spoleto, né il loro rapporto con le strutture di Norcia, Cascia e Trevi.

Il vero banco di prova sarà il nuovo Piano Socio-Sanitario, previsto per dicembre 2025. Solo allora si capirà in che modo si intende concretamente declinare l’integrazione tra gli ospedali del territorio.

Nel frattempo, continuano ad arrivare segnali preoccupanti: la scelta della sede della rete oncologica non è un semplice campanello d’allarme, ma potrebbe essere l’ultima campana che segnala un ulteriore indebolimento dell’offerta sanitaria locale.

Si continua a giocare con le parole: si afferma di voler superare il “terzo polo sanitario” proposto dalla precedente Giunta Tesei, giudicato un errore. Eppure, se quel progetto fosse andato avanti, la sede della rete oncologica sarebbe stata a Spoleto – non per campanilismo, ma per coerenza funzionale, poiché lì era prevista la chirurgia programmata, essenziale per gli interventi oncologici.

Alla luce del DM 70/2015, è chiaro che per superare certi vincoli e offrire un servizio sanitario efficiente, sicuro e sostenibile, serve una sola, vera soluzione: riavvolgere il nastro e progettare un ospedale unico, moderno, baricentrico e integrato, al servizio dell’intero territorio regionale.

Una scelta coraggiosa, che avrebbe dovuto essere fatta già quarant’anni fa e che avrebbe evitato decenni di discussioni, progetti abortiti e progressivo impoverimento dei servizi ai cittadini.

È il momento di guardare avanti, con concretezza e responsabilità. I cittadini meritano una sanità all’altezza, non soluzioni tampone.

Queste ultime possono servire solo in questa fase di transizione e gestione provvisoria.

Infine, in un territorio dove l’indice di vecchiaia è tra i più alti dell’intero Paese, va riservata particolare attenzione alla medicina territoriale, fondamentale per gestire le patologie geriatriche e per restituire alla struttura ospedaliera la sua giusta funzione.