Alleanza Civica: “Il nostro appoggio incondizionato va a Sergio Grifoni, alla sua lungimiranza e al suo dialogo costruttivo, è lui la persona giusta per guidare la città”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il nostro appoggio incondizionato va a Sergio Grifoni, alla sua lungimiranza e al suo dialogo costruttivo, è lui la persona giusta per guidare la città. È lui il sindaco ideale per affrontare le innumerevoli sfide che aspettano Spoleto nei prossimi anni.Le sue battaglie per la città e il suo impegno civico sono note a tutti e non possono che dare credito e riporre grande fiducia nel ruolo istituzionale che andrà a svolgere: sempre in prima linea per difendere il nostro ospedale e per la tutela del territorio, da 15 anni portavoce dello Spoleto City Forum, per 21 anni presidente dell’AVIS, Sergio Grifoni è colui che ha anche rivitalizzato la corsa dei vaporetti, nonché l’autore di alcuni libri molto popolari su Spoleto.Inoltre, la sua conoscenza perfetta della realtà del territorio lo portano ad avere una visione chiara della Spoleto di domani; l’esperienza acquisita nell’amministrazione della cosa pubblica ne fanno l’interlocutore ideale tra politica, tessuto economico e istituzioni; grazie alla padronanza dei meccanismi per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Sisma e delle 6 missioni del PNRR, i progetti per la città, non solo sono concreti, ma già declinati.