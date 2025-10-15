Alleanza Civica: “Ex Convitto Femminile di Piazza Carducci: una vicenda sempre più confusa e ridicola “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La questione relativa all’ex Convitto Femminile di Piazza Carducci assume contorni sempre più paradossali e, francamente, ridicoli.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il gruppo abbiamo discussa un’interpellanza per fare chiarezza sulle reali intenzioni dell’Amministrazione Sisti riguardo al futuro dell’immobile, conferito nel 2017 a Invimit, la società partecipata del MEF incaricata della valorizzazione di immobili pubblici, attraverso il fondo I3 Silver.

L’obiettivo originario del fondo era chiaro: realizzare una senior housing, ovvero una residenza per anziani autosufficienti.

Tuttavia, il Sindaco Andrea Sisti ha più volte osteggiato questa soluzione, sostenendo – anche pubblicamente – l’esistenza di un presunto accordo, mai formalizzato, per destinare l’edificio a nuova sede e museo del Festival dei Due Mondi. Tali affermazioni sono state ribadite anche durante l’assemblea della Fondazione del Festival tenutasi il 22 dicembre 2023, dove si è fatto riferimento a ipotetici fondi ministeriali e al coinvolgimento del sistema museale regionale, nella figura del Direttore Costantino D’Orazio.

Tuttavia, la realtà dei fatti è ben diversa. Invimit ha recentemente ricevuto un’offerta da una primaria società SGR per la realizzazione della residenza per anziani, ed ha quindi pubblicato un bando con scadenza fissata al 15 ottobre 2025 per valutare altre possibili offerte.

Dalla risposta dell’assessore Albertella abbiamo appreso che, non esiste alcuna documentazione ufficiale riguardo al fantomatico progetto culturale: nessun accordo formale, nessun finanziamento ministeriale, solo un quadro tecnico-economico dell’intervento, privo di fondi e progettualità concrete. Inoltre sul sito di Invimit non esiste alcun cenno alla proroga del bando anticipata dallo stesso assessore.

A rendere ancora più grottesca la vicenda è l’intervento dell’Assessore al Sociale Renzi, che – rispondendo a una precedente interpellanza – ha confermato la volontà dell’Amministrazione di realizzare una struttura per anziani. Nella stessa occasione, Renzi ha di fatto ammesso di non essere a conoscenza del progetto museale tanto sbandierato dal Sindaco Sisti in diverse sedi istituzionali.

Questa è l’ennesima dimostrazione della confusione, della mancanza di trasparenza e della totale assenza di una visione coerente da parte dell’Amministrazione comunale.

Una gestione approssimativa, fatta solo di annunci e dichiarazioni infondate, che ha rischiato di far perdere alla città un’occasione di valorizzazione concreta di un immobile di grande valore che versa da qualche decennio in uno stato di abbandono.

Una situazione, lo ribadiamo, semplicemente ridicola.