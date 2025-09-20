Alleanza Civica e Spoleto2030: “Scuola di Baiano, ritardi inaccettabili”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
A distanza di quattro mesi e mezzo dall’approvazione della mozione in Consiglio comunale
in merito alla situazione del patrimonio scolastico del nostro territorio, ci vediamo costretti a
denunciare ancora una volta il totale immobilismo e la mancanza di trasparenza da parte
dell’Amministrazione Sisti.
Il 25 febbraio 2025, insieme agli altri gruppi consiliari di opposizione, abbiamo presentato
una richiesta formale di convocazione del Consiglio comunale. In seguito a questa nostra
iniziativa è stato convocato un Consiglio comunale aperto alla partecipazione del mondo
della scuola, con la presenza di rappresentanti della Provincia di Perugia e della Regione.
Durante la discussione consiliare, abbiamo cercato con senso di responsabilità una
convergenza con la maggioranza per giungere ad un documento condiviso; maggioranza
che ha però preferito stravolgere la proposta originale, impedendo di fatto un voto unanime.
Il documento, approvato dalla sola maggioranza in data 8 maggio 2025, impegna la Giunta:
1. A presentare ogni tre mesi in Consiglio comunale un cronoprogramma aggiornato di
tutti gli interventi sul patrimonio scolastico;
2. A condividere con il Consiglio comunale il cosiddetto “Piano scuole”;
3. A coinvolgere scuola e famiglie nella scelta di accorpare in via Nursina il polo di Villa
Redenta;
4. A sollecitare la Provincia di Perugia per il recupero degli edifici scolastici di sua
competenza, in particolare quello dello “Spagna”, destinatario di un finanziamento di
14.683.000,00 euro.
Ad oggi, anche alla luce dell’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per la
prossima settimana, tali impegni risultano totalmente disattesi.
Oltre a questo, vogliamo segnalare due criticità.
In primo luogo la mancata definizione del progetto della Dante Alighieri, a cui si aggiunge la
questione della recinzione nella sede temporanea, la cui realizzazione è stata annunciata,
ma mai avviata.
La seconda riguarda la scuola secondaria di primo grado di Baiano.
Il 7 giugno 2024 viene diramato un comunicato del Comune di Spoleto in cui si scrive: “il
cronoprogramma prevede due ipotesi: la prima fa riferimento ad una possibile chiusura dei
lavori entro la fine del mese di agosto 2024 (ad oggi è questo l’obiettivo a cui si sta
lavorando), mentre la seconda prevede uno slittamento della chiusura ad ottobre”.
Il 26 Settembre 2024, a seguito di una comunicazione del consigliere Catanossi, l’assessora
Albertella dichiara: “c’è la certezza che i ragazzi riusciranno a entrare a scuola durante la
chiusura delle vacanze natalizie”.
Durante il consiglio comunale aperto del 15 aprile 2025, sempre l’assessora afferma: “A
settembre senza ombra di dubbio faremo rientrare i ragazzi a Baiano perché ne va della
reputazione di tutti quanti noi…”
Parole forti, che oggi suonano come una presa in giro nei confronti delle famiglie, degli
studenti e del personale scolastico. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico,
infatti, i lavori non sono terminati e apprendiamo da un comunicato che il rientro slitterà a
dopo le vacanze natalizie.
Di fronte a tanta superficialità, a promesse non mantenute e a un evidente fallimento nella
gestione della questione scolastica, riteniamo che l’assessore Albertella debba assumersi le
proprie responsabilità politiche.
I Gruppi Consiliari di Opposizione Comune di Spoleto
Alleanza Civica
Spoleto2030
