Alleanza Civica aderisce a Civitas Umbria

Il nuovo movimento politico-culturale di matrice civica del centrodestra umbro, presieduto dalla sindaca di Orvieto Roberta Tardani e promosso dall’assessore regionale al Bilancio e al Turismo Paola Agabiti Urbani

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Crediamo nell’impegno civico, nell’amministrazione basata sulla competenza e in grado di dare risposte concrete. Lavoriamo da sempre per una politica fatta di contenuti, per dare valore al nostro territorio e siamo desiderosi di contribuire alla sua crescita.

Idee e impegno che nascono dalla conoscenza e dal dialogo con la comunità.”

È con questo spirito che Alleanza Civica ha deciso di aderire a Civitas Umbria, il nuovo movimento politico-culturale di matrice civica del centrodestra umbro, presieduto dalla sindaca di Orvieto Roberta Tardani e promosso dall’assessore regionale al Bilancio e al Turismo Paola Agabiti Urbani.

Una scelta presa all’unanimità da tutto il gruppo di Alleanza Civica, che conferma la compattezza e l’unità d’intenti della seconda forza politica di Spoleto.

L’ingresso di Alleanza Civica nella neonata Civitas Umbria è avvenuto nei giorni scorsi presso la Sala della Resurrezione di San Gregorio, alla presenza della presidente Roberta Tardani, dell’assessore Paola Agabiti e di tanti sostenitori che caldeggiano il ritorno a una politica pragmatica, apportatrice di valore aggiunto per il territorio umbro, di cui l’associazione si farà portavoce e interprete con idee coraggiose e impegno costante.

“Sarà un’esperienza che ci arricchirà, uno spazio in cui condividere esperienze, unire le capacità di ognuno per una proposta politica più ricca di contenuti, efficace e con lo sguardo rivolto al futuro dell’Umbria”.

Uno spazio civico che va a integrare l’offerta politica di centro destra.

D’altro canto la spinta civica nella nostra regione è davvero notevole, tante liste emerse e radicate nei vari comuni umbri che sono diventati nel tempo dei veri e propri collettori delle istanze e delle esigenze dei cittadini.

Civitas Umbria raccoglie dunque la forte richiesta di cambiamento e di un ritorno alla politica vera, quella buona e coraggiosa, e lo fa tramite un’energica spinta civica, con l’obiettivo di apportare qualità e competenza al territorio e di contribuire al suo sviluppo, rispondendo ai bisogni dei cittadini con progetti validi.

“La politica di cui l’Umbria ha bisogno, quella buona, necessita di preparazione, coesione e cooperazione. Ecco perché abbiamo deciso di aderire a Civitas Umbria: crescere, arricchirsi, collaborare, unire capacità e competenze, sono elementi indispensabili per maturare scelte coraggiose e incrementare capacità di governo da mettere al servizio della comunità”.