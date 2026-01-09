Alleanza Civica: 《Piano Attuativo Berfin: basta ambiguità. Il Consiglio comunale deve decidere e garantire le risorse per il nuovo Circolo Tennis》

  • Gennaio 9, 2026
    La vicenda del Piano Attuativo Berfin s.r.l. rappresenta l’ennesimo esempio di un’Amministrazione comunale che agisce in modo contraddittorio, confuso e istituzionalmente scorretto, scavalcando il ruolo centrale del Consiglio comunale.

    Con la deliberazione n. 59 del 2 dicembre 2024, il Consiglio comunale ha approvato un Piano Attuativo completo e definitivo, non un semplice “progetto di massima”. Quel Piano prevede espressamente, in via Guglielmo Marconi, la realizzazione di un’area a servizi comprensiva di campi da tennis, spogliatoi, parcheggi e verde pubblico, quali opere di urbanizzazione da realizzarsi a totale scomputo degli oneri concessori. Gli atti sono chiari, formalmente approvati, sottoscritti e già convenzionati.

    Eppure, mentre i lavori in via Guglielmo Marconi sono regolarmente avviati in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio comunale, l’Amministrazione annuncia lo spostamento del Circolo Tennis nell’area di Piazza d’Armi, senza alcuna nuova deliberazione consiliare e in assenza di un atto che modifichi il Piano vigente. Una decisione che, pur potendo essere condivisibile nel merito per ragioni di sicurezza e di migliore localizzazione, è stata assunta in modo improprio e al di fuori delle regole istituzionali.

    Ancora più grave è il fatto che la realizzazione del Circolo Tennis a Piazza d’Armi risulti, allo stato attuale, priva di qualsiasi copertura finanziaria. La mancata attuazione di quanto previsto dal Piano Attuativo comporta infatti la trasformazione delle risorse derivanti dalla legge n. 10/1977 in entrate prive di destinazione vincolata, senza che il Consiglio comunale sia mai stato chiamato a pronunciarsi su una nuova e formale allocazione di tali risorse.

    Non si può governare una città a colpi di dichiarazioni: servono atti amministrativi chiari, decisioni trasparenti e rispetto delle istituzioni.

    Per queste ragioni, abbiamo presentato una mozione che impegna il Sindaco:

    ·        a riportare con urgenza in Consiglio comunale la proposta di modifica del Piano Attuativo approvato con deliberazione n. 59 del 2024;

    ·        a vincolare i circa 300 mila euro derivanti dagli oneri di cui alla legge n. 10/1977 alla realizzazione di un nuovo Circolo Tennis nell’area di Piazza d’Armi.

    La maggioranza non può continuare a muoversi nell’ambiguità: le decisioni del Consiglio comunale vanno rispettate e, se si intendono modificare, devono essere assunte nelle sedi e con le procedure previste dalla legge e garantendo le risorse necessarie.

     

    Alessandra Dottarelli

    Gianmarco Profili

