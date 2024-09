Alle sorgenti di una regione: l’Umbria 1970-1990. Presentazione del libro di Luciano Taborchi

Verrà presentato sabato 5 ottobre alle ore 17.00 a Palazzo Mauri il libro di Luciano Taborchi “Alle sorgenti di una regione: l’Umbria 1970-1990”.

Il libro ripercorre, attraverso la genesi di una Regione, l’Umbria, una delle stagioni più feconde della Repubblica: quella del regionalismo e della crescita politica, economica e sociale di un territorio. Ne è protagonista una generazione di amministratori che accettò la sfida di dar vita al nuovo ente con spirito fortemente innovativo, trasfuso nella pianificazione e programmazione, nella partecipazione, nell’uso accorto delle attribuzioni legislative e amministrative, nell’ampia delega di funzioni agli enti locali. Speranzosi di interrompere il degrado e arretratezza in cui versava l’Umbria, e consapevoli di iniziare un percorso che poteva segnare una svolta per quei territori e popolazioni. Fu una stagione feconda, da ricordare con nostalgia per il modo in cui veniva ancora considerata e interpretata la politica.

Insieme all’autore Luciano Taborchi, interverrà l’ex consigliere e assessore della Regione Umbria, Aldo Potenza.