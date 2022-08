All’arena Spazio Collicola Let’s Kiss | Franco Grillini

Domenica 7 agosto Incontro d’autore con il protagonista del film Franco Grillini, il regista Filippo Vendemmiati e la sceneggiatrice Donata Zanotti



Domenica 7 agosto all’Arena Spazio Collicola “Let’s Kiss” il documentario di Filippo Vendemmiati sulla vita di Franco Grillini. Franco Grillini è un politico, un attivista e un giornalista italiano, nato a Pianoro (BG) nel 1955. Nell’anno 1985, insieme ad altri compagni, fonda l’Associazione LGBT italiana chiamata Arci Gay, di cui dal 1987 al 1998 ne è stato Presidente Nazionale ed ora ne è Presidente Onorario. Grillini è sempre stato impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti della comunità omosessuale e questo documentario ha il privilegio di donare una visione del pubblico e del privato di una persona influente e combattiva. “Let’s Kiss – Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile” è il documentario incentrato sulla sua vita, diretto da Filippo Vendemmiati, sceneggiato da Donata Zanotti con le musiche di Paolo Fresu. Raccontando la vita di Grillini inevitabilmente si racconta anche la storia politica italiana e delle lotte, ancora attuali, da parte della comunità LGBT per ottenere l’uguaglianza senza essere ignorati. Il film, inoltre, è stato presentato in Anteprima Mondiale ad Alice nella Città durante il Festival di Roma 2021 ed ha vinto i Nastri d’Argento 2022 come documentario per il Cinema del Reale.





Domenica 07 agosto alle ore 21:30 nella cornice di Spazio Collicola, all’interno di Palazzo Collicola a Spoleto (PG), si terrà l’incontro con il protagonista della pellicola, Franco Grillini, il regista e la sceneggiatrice, moderato da Antonella Manni. Sarà un momento di grande ispirazione e di confronto con il testimone diretto di una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza.