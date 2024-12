Alla Spoletosfera in mostra le “Cicatrici Rivelate”

Giovedì 19 dicembre alle ore 17.00 si terrà l’inaugurazione della mostra “Cicatrici Rivelate” presso la mobilità alternativa dello Spoletosfera di Spoleto. Questo evento segna l’apertura della nuova tappa di un progetto che racconta storie di vita vere e profonde, nate dal desiderio di sensibilizzare sulla tematica del cancro al seno e di promuovere l’accettazione di sé e l’amore verso il proprio corpo, attraverso un percorso di consapevolezza e ascolto.

La mostra è stata ideata da Simona Laudani, presidente e fondatrice dell’associazione Prenditi Cura di Te Odv, ed è realizzata dal fotografo Simone Rossi e dall’art director Federico Gentilini. Il progetto ha lo scopo di rompere i tabù legati alla malattia, attraverso un linguaggio artistico di grande impatto emotivo. Le fotografie, che ritraggono le cicatrici e i percorsi di donne che hanno affrontato e stanno affrontando la battaglia contro il cancro al seno, non solo celebrano la forza e la resilienza, ma raccontano anche l’importanza di accettarsi e amarsi, in ogni forma.

Il progetto vuole essere un invito a riflettere su come la vita, attraverso eventi traumatici, possa fermarci, ma anche darci la possibilità di ricostruirci, imparando ad ascoltarci e ad accettarci per ciò che siamo. La mostra “Cicatrici Rivelate” non è solo un’esposizione di immagini, ma un’esperienza di condivisione, dove ogni modello racconta il proprio vissuto per stimolare nei visitatori una riflessione sul proprio percorso di vita e sull’importanza di un ascolto empatico verso gli altri.

La mostra è patrocinata dal Comune di Spoleto, che ha contribuito a dare maggiore visibilità a questa iniziativa di grande valore sociale.

L’ingresso alla mostra è gratuito e sarà possibile visitarla accedendo al percorso dello Spoletosfera.

L’evento di inaugurazione sarà un’occasione speciale per approfondire il messaggio della mostra e incontrare le protagoniste del progetto.

Siamo lieti di invitarvi a partecipare e di condividere con noi questo importante momento di riflessione e sensibilizzazione.

Per maggiori informazioni sulla mostra e sugli eventi correlati, visitare il sito www.cicatrici.org o seguire i canali social dell’associazione.