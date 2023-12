Alla Scuola di Polizia il giuramento del 4° Corso Vice Ispettori Tecnici

Per tutti i giovani poliziotti inizierà a breve il servizio operativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia

Ieri mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, i Vice Ispettori Tecnici settore Psicologia del 4° Corso Allievi Vice Ispettori hanno terminato il percorso formativo, giurando fedeltà alla Repubblica.

Il corso di formazione, iniziato lo scorso 21 giugno, ha visto la partecipazione di 17 frequentatori che si sono applicati nelle materie di psicologia, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamento delle Forze di Polizia, tecniche operative, uso delle armi, difesa personale, in linea.

La giornata è iniziata con la deposizione di un omaggio floreale ai Caduti della Polizia di Stato da parte dei Vice Ispettori Tecnici, per poi proseguire nell’Auditorium “Cassarà – Antiochia” dell’Istituto con il momento del Giuramento di Fedeltà alla Repubblica.

Alla cerimonia hanno potuto assistere anche i familiari dei Vice Ispettori Tecnici. Tra le autorità che hanno preso parte alla cerimonia c’erano il Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr.ssa Maria Teresa Panone; il Capo di Gabinetto della Prefettura di Perugia, Dr. Giuseppe Di Nardo; il Questore della provincia di Perugia, dr. Fausto Lamparelli e il Sindaco del Comune di Spoleto, Andrea Sisti, oltre alle altre Autorità Locali, civili e militari.

“Quello del poliziotto non è un lavoro come gli altri ma è un servizio, difficile, che sarete chiamati a svolgere, così come da giuramento, al servizio del cittadino e dell’Amministrazione nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato” – così il Questore Lamparelli – che, ha richiamato l’attenzione dei Vice Ispettori Tecnici sulle nuove responsabilità assunte. Il Questore ha sottolineato come la loro presenza nelle sedi di destinazione sarà fondamentale per il “supporto psicologico del personale che, nell’ambito del servizio, abbia riportato dei traumi da stress operativo e per le vittime di reato che si recano quotidianamente nei nostri uffici per chiedere aiuto.”

Dopo le fasi solenni del giuramento, c’è stata la premiazione dei primi tre classificati nella graduatoria finale del corso da parte del Questore della provincia di Perugia; il Direttore dell’Istituto ha premiato l’allievo che si è distinto nel tiro. Successivamente, insieme ad altre scuole della polizia di stato, in videocollegamento, è stato seguito il giuramento del 223° corso allievi agenti che si è svolto a Brescia alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Al termine della cerimonia, il reparto schierato ha abbandonato l’Auditorium della scuola per festeggiare insieme al personale dell’Istituto e ai familiari.

Per tutti i giovani poliziotti inizierà a breve il servizio operativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.