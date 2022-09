Alla Scuola di Polizia al via il 16° Corso professionale per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore

I frequentatori sono 388

Lunedì mattina, presso l’aula virtuale dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, diretto dal Primo Dirigente Maria Teresa Panone, ha avuto inizio il ciclo di lezioni frontali a distanza in favore dei 388 frequentatori del 16° Corso professionale per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato riservato al personale già in servizio presso l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Per la formazione dei nuovi Vice Ispettori – che saranno chiamati a svolgere le funzioni di ufficiali di Polizia Giudiziaria con compiti di pianificazione, coordinamento e organizzazione delle attività di polizia – si terranno delle lezioni specifiche che riguarderanno la soluzione di casi professionali e l’approfondimento di tematiche riguardanti l’area giuridica e tecnico-professionale a cui seguirà un esame finale.

Questa fase di formazione giunge a completamento di un periodo di due mesi nel corso dei quali gli aspiranti Vice Ispettori hanno svolto delle attività formative in modalità e-learning.

Il 20 settembre, al termine del ciclo di lezioni frontali a distanza, seguirà un’ultima fase di tirocinio applicativo presso gli uffici dei reparti di appartenenza che avrà termine il prossimo 27 ottobre.

Al termine del tirocinio, gli allievi Vice Ispettori che al termine del corso avranno ottenuto il giudizio di idoneità, verranno confermati nel ruolo e potranno iniziare il nuovo percorso professionale presso le sedi di destinazione.