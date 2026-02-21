Alla Pianciani un dialogo tra esperienze di vita e futuro: ospite il prof. Paolo Diotallevi

Un’aula attenta, tante domande e un messaggio che guarda al domani: è questo il clima che ha accompagnato l’incontro tra gli studenti della Scuola Media Luigi Pianciani di Spoleto e il prof. Paolo Diotallevi, intervenuto per raccontare il suo percorso umano e letterario attraverso il libro Radici e Ali – La vita come non te l’hanno mai raccontata.

L’appuntamento si è rivelato un’occasione di confronto autentico, alla presenza della Dirigente Scolastica dell’istituto Alberghiero – dove insegna il prof. Diotallevi – Roberta Galassi e del Preside della Pianciani Andrea Proietti, che hanno evidenziato quanto sia fondamentale proporre ai giovani testimonianze reali, capaci di trasmettere valori come la perseveranza, la responsabilità e la fiducia nelle proprie capacità.

Nel suo intervento, Diotallevi ha ripercorso una storia personale segnata da sfide, cambiamenti e nuove partenze, mostrando come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità di crescita. Le proprie origini, ha spiegato, non rappresentano un ostacolo, ma una base solida su cui costruire il futuro.

Gli studenti hanno seguito con interesse, intervenendo con riflessioni e quesiti sui temi del coraggio e della realizzazione personale. Un dialogo che ha rafforzato il ruolo della scuola come spazio di formazione integrale, dove accanto alle competenze trovano posto anche l’educazione ai valori e alla consapevolezza di sé.

Dal confronto è emersa un’idea chiara: conoscere le proprie radici aiuta a trovare stabilità, mentre la capacità di sognare offre lo slancio necessario per spiccare il volo.