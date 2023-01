Alla guida in stato di ebbrezza, cerca di fuggire contromano dalla Polizia : denunciato

È successo in pieno centro storico

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, – si legge in una nota stampa della Questura – gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono intervenuti in via delle Terme dove era stato segnalato la presenza di un’auto che, dopo aver urtato contro una grondaia, si era arrestata in mezzo alla carreggiata ostruendo il transito degli altri veicoli.

Giunti sul posto, gli operatori hanno avvicinato l’automobile ma il conducente, alla vista dei poliziotti, al fine di eludere il controllo, ha accelerato repentinamente dandosi alla fuga.

Gli operatori si sono quindi messi all’inseguimento del veicolo che, senza lo pneumatico anteriore, proseguendo pericolosamente in controsenso, ha arrestato temporaneamente la sua marcia in via Filitteria. È stato in quel momento che un agente, dopo aver raggiunto velocemente l’auto, ha aperto lo sportello e estratto le chiavi, impedendo la ripartenza dell’uomo.

Il conducente, identificato come un cittadino marocchino, ha mostrato fin da subito evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e, per questo motivo, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo, evidenziando un tasso alcolemico superiore di quattro volte il limite consentito.

Al termine delle attività di rito, dopo essere stato riaccompagnato presso la propria abitazione, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada.

All’uomo, inoltre, è stata ritirata la patente di guida e la carta di circolazione. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca.