Alla Fiera dell’8 e 9 Settembre gli stands delle associazioni cittadine. Ecco come partecipare

In occasione della Fiera della Madonna di Loreto 2025, in programma come di consueto nei l’8 ed il 9 settembre, il Comune di Spoleto ha deciso di rendere disponibile uno spazio nell’area camper di via Fratelli Cervi per le associazioni che svolgono attività sociali, ludiche, di volontariato, culturali, sportive, interessare a promuovere le proprie attività.

Le associazioni interessate, entro il 27 agosto 2025, possono presentare la domanda tramite il portale SUAPE del Comune di Spoleto – https://shorturl.at/lDgLl – utilizzando la procedura di richiesta di occupazione di suolo pubblico, specificando le dimensioni dell’area di cui si ha bisogno e allegando una relazione dell’attività che si intenderà svolgere. L’assegnazione avverrà tenendo conto dell’ordine temporale di presentazione della richiesta.

Per avere maggiori informazioni o per coloro che necessitano di ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’ufficio commercio ai numeri 0743 218610 (Alessia Cintioli) e 0743 218464 (Caterina Torlini).​