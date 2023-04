Alla Fattoria Sociale grande successo per la “Cena Blu”

Iniziativa di raccolta fondi e di diffusione e sensibilizzazione sull’autismo

Successo per la “cena blu” organizzata in Fattoria Sociale giovedì 30 marzo scorso. Per l’occasione abbiamo installato tante luci blu che hanno contribuito a creare un’atmosfera davvero magica, apprezzata da tutti i commensali. Le ottime pietanze con prodotti biologici e a km 0 e la professionalità dei ragazzi hanno fatto il resto. In circa 60 persone hanno risposto al nostro appello e, oltre a contribuire alla annuale Raccolta fondi della Cooperativa Il Cerchio, hanno potuto godere di una bella serata conviviale e diversa dal solito.

L’occasione è stata scelta per ricordare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (2 aprile), lanciando un forte segnale di sensibilizzazione su questa tematica e raccogliere fondi a sostegno della Comunità Uffa SOS (Comunità Educativa per Minori e comunità Bambino con Genitore). Il blu, colore scelto dall’ONU per rappresentare questa giornata, è stato il simbolo della consapevolezza di questo problema e del disagio che oggi vivono sempre più persone e famiglie.

La raccolta fondi e l’appuntamento con la consapevolezza sull’autismo si è poi rinnovato il giorno successivo, presso il Centro Commerciale Il Ducato di Spoleto, grazie alla preziosa collaborazione con il Comitato soci Coop Centro Italia Spoleto – Valnerina, i nostri ragazzi e operatori hanno offerto degli speciali quaderni blu realizzati nei centri diurni rivolti a persone con disabilità e delle particolari lampadine blu. La città si è dimostrata ancora una volta vicina a questi temi e all’impegno che ogni giorno la cooperativa mette per migliorare le condizioni di persone in situazione di difficoltà e svantaggio.