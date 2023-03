Alla Coop Il Ducato una nuova iniziativa di raccolta fondi della Cooperativa Il Cerchio

Venerdì 31 marzo vendita di alcuni speciali quaderni blu

Nuovo appuntamento con la raccolta fondi della cooperativa Il Cerchio. Venerdì 31 marzo all’ingresso del centro commerciale Il Ducato di Spoleto sarà possibile acquistare degli speciali quaderni blu.

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, infatti, si rinnova l’impegno della Cooperativa con la sensibilizzazione della cittadinanza su questo tema.

Sarà perciò possibile acquistare dei quaderni in carta riciclata realizzati dai ragazzi con disabilità e autismo.

Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi dedicata quest’anno alla Comunità per minori Uffa Sos; struttura rivolta a bambini e ragazzi in gravi difficoltà familiari. Grazie al vostro sostegno la cooperativa potrà migliorare il servizio e donare loro occasioni di socializzazione.

L’appuntamento è quindi con la solidarietà ma anche con l’informazione e la consapevolezza sull’autismo. A partire dalle 10 i ragazzi saranno all’ingresso della Coop Il Ducato per offrirvi i loro speciali quaderni blu.