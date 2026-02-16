Alla BIT di Milano il lancio degli eventi SpoletoNorcia

  Febbraio 16, 2026
    • La partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano è stata un’importante occasione per presentare le novità del calendario 2026 legate agli eventi cicloturistici de La SpoletoNorcia, in un contesto di grande visibilità nazionale e internazionale.

    Tra gli annunci ufficiali, anche la nuova data de La SpoletoNorcia Gravel 2026, una scelta dal forte valore simbolico: lo spostamento dell’evento, da giugno al 6 settembre, si inserisce infatti nelle celebrazioni per i 100 anni della storica Ferrovia Spoleto-Norcia, infrastruttura che rappresenta un patrimonio identitario e culturale del territorio.
    Il cambio data ha coinvolto l’intero format SpoletoNorcia, interessando anche SN Trail Run e SN in MTB, in un’ottica di programmazione coordinata e strategica legata al centenario della ferrovia.

    Nel corso della presentazione, Luca Ministrini ha evidenziato come l’evoluzione degli eventi rientri in una visione più ampia di promozione territoriale, capace di valorizzare il tracciato dell’ex ferrovia, coniugando sport, natura, cultura e sviluppo economico.

    Giovedì 19 febbraio apriranno ufficialmente le iscrizioni a La SpoletoNorcia Gravel 2026, con condizioni particolarmente vantaggiose: iscrizione e maglia in regalo per i primi 200 iscritti, 15 euro di sconto sulla quota di partecipazione per chi si iscriverà entro il 28 febbraio.

    Alla BIT sono stati condivisi anche i risultati dell’edizione 2025 della SpoletoNorcia in MTB, che ha registrato circa 2.500 partecipanti, confermando una forte capacità attrattiva e importanti ricadute economiche per strutture ricettive, ristorazione e servizi turistici.

    Spazio infine alla presentazione dei progetti futuri legati al bike nei territori di Spoleto e della Valnerina. 

