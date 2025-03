Alla Biblioteca Carducci al via il Progetto “ON ART”

Prenderà il via sabato 15 marzo alla biblioteca comunale “G. Carducci” alle ore 18.00 il Progetto “ON ART” con l’inaugurazione di una mostra di giovani artiste ed artisti, all’interno del progetto “Si può fare”, in collaborazione con l’Associazione IL FILO ROSSO e con il Comune di Spoleto, facente parte del palinsesto comunale per la Giornata Internazionale della Donna.

L’appuntamento è per le ore 18.00 a Palazzo Mauri con il taglio del nastro della mostra di giovani artisti sul tema “La Donna”, che fa incontrare l’energia dei ragazzi e delle ragazze con artiste che hanno fatto della propria arte una realtà. L’evento sarà arricchito dalla presentazione del libro “Zaira”, alla presenza dell’autrice Carola Baudo. Interverranno: Diletta Masetti, attrice; Blerta Rripa, illustratrice; Sofia Santorelli, fisarmonicista. Seguiranno musica e aperitivo per tutti i presenti.

Il progetto “Si può fare” – finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito di Cantiere Giovani, con capofila l’Opera Segno dell’Alta Marroggia – è rivolto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 30 anni. La sua finalità è quella di attivare giovani ragazze e ragazzi per realizzare in Umbria iniziative per la propria comunità, come eventi culturali, musicali, attività sociali, laboratori artistici e creativi.