Alessandro Luparini torna allo Spoleto

  • Redazione
  • Agosto 14, 2025
  • Calcio
  • Letto 49

    • Alessandro Luparini farà parte della rosa dello Spoleto per la stagione 2025/2026 nel campionato di Eccellenza. 

    Per Luparini si tratta di un gradito ritorno: l’attaccante spoletino, classe 1993, ha infatti già indossato, in più occasioni, la maglia biancorossa, distinguendosi sia in Serie D che in Eccellenza.

    Dopo esperienze significative anche con le maglie di Rignanese, Città di Castello, Foligno e Gubbio in Lega Pro, nella scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante alla promozione del Cannara in Serie D.

    La società guidata dal presidente Vittorio Montesi porge ad Alessandro il più caloroso bentornato in biancorosso e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

    Share

    Articolo precedente

    Ducato Spoleto Futsal: ecco i nuovi innesti. C’è Vitinho!

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....
    Aurelio Fabiani 2025-04-29 11:29:59
    Ambeh e che li ha incontrati a fare i Comitati se non ha descritto il percorso e i tempi di.....
    OCCHIOOO 2025-04-17 13:59:25
    Alcuni reparti di eccellenza… Credo sia riduttivo! Esiste a una petizione di 10.055 cittadini che vuole ripristinati tutti quelli prima.....