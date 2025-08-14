Alessandro Luparini torna allo Spoleto

Alessandro Luparini farà parte della rosa dello Spoleto per la stagione 2025/2026 nel campionato di Eccellenza.
Per Luparini si tratta di un gradito ritorno: l’attaccante spoletino, classe 1993, ha infatti già indossato, in più occasioni, la maglia biancorossa, distinguendosi sia in Serie D che in Eccellenza.
Dopo esperienze significative anche con le maglie di Rignanese, Città di Castello, Foligno e Gubbio in Lega Pro, nella scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante alla promozione del Cannara in Serie D.
La società guidata dal presidente Vittorio Montesi porge ad Alessandro il più caloroso bentornato in biancorosso e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.
