Alessandro Desantis chiude primo nella Umbria Marathon

"Ho imparato in questi anni a non concedermi lunghi periodi di stacco, per non trovarmi male all'inizio della stagione successiva. La mia intenzione è continuare in un percorso di allenamento che mi porti ad aumentare la potenza; anche perché gli avversari non stanno a guardare ed è dura stare al passo con loro". Una stagione, quella appena trascorsa, iniziata malissimo, ma finita molto bene. "In febbraio ho avuto il Covid e tutto marzo è passato alla ricerca della forma migliore, ma la stagione era già iniziata; nonostante un buon aprile, meglio dello scorso anno, ho pensato di vivere l'Umbria Marathon, ragionando gara per gara, senza l'assillo della maglia. Il finale è stato in crescendo: a Nocera ed Arrone sono andato veramente bene, ma il primo posto finale ha superato le mie più rosee aspettative". Chiusa da qualche giorno anche la stagione agonistica di Alessandro Desantis: la punta di diamante dell'Elite del MTB Club Spoleto è pronto per qualche giorno di riposo… ma non troppo.

Insomma la vittoria di chi non si è scoraggiato, ma è restato in piedi, nonostante tutto. “Al riguardo una menzione di merito va anche ai miei genitori; non sbaglio di molto se dico che buona parte dei miei risultati è frutto del loro riguardo nei miei confronti”.

A caccia di un 2025 con sempre maggiori soddisfazioni per tutta la famiglia Desantis.