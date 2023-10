Interviene Carola Susani

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 17

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

Venerdì 13 Ottobre 2023 alle ore 17 a Spoleto nella sala conferenze della ex chiesa di Sant’Agata all’interno del Museo archeologico Nazionale e teatro romano di Spoleto (Via Sant’Agata, 18/A) la studiosa e ricercatrice Alessandra Grandelis presenta la nuova edizione del libro di Alberto Moravia dal titolo L’inverno nucleare (Bompiani, 2023). Interviene Carola Susani scrittrice e direttrice generale dell’Associazione Fondo Alberto Moravia. Saluti istituzionali: Silvia Casciarri, direttrice del Museo archeologico nazionalee teatro romano di Spoleto.

L’evento è realizzato dal Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto in collaborazione con Associazione Fondo Alberto Moravia, Lezioni di Strada, Libreria Mondadori di Spoleto, Associazione Amici di Spoleto onlus, e conclude gli appuntamenti collaterali della mostra fotografica “Dacia Maraini. Viaggi nel mondo” a cura di Serafino Amato inaugurata nel maggio scorso presso lo stesso Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto.

IL LIBRO – L’inverno nucleare è una raccolta di interviste, articoli e saggi scritti fra il 1982 e il 1985, negli ultimi anni della guerra fredda, quando non rallenta la corsa alle armi atomiche nonostante le richieste e le mobilitazioni del pacifismo mondiale. Viene pubblicata nel 1986, nell’anno del disastro di Černobyl’, che pone questioni inderogabili sull’uso dell’energia nucleare. Nell’ultimo periodo della sua vita, quasi fosse un lascito testamentario, Alberto Moravia si interroga sull’oscura tentazione dell’umanità ad autodistruggersi. Non fa del “giornalismo sulla bomba atomica”, ma si serve della parola e di una ragione umanistica per indagare un problema che coinvolge tutti, per contribuire a immaginare un tabù della guerra al pari dell’incesto. Questa nuova edizione a cura di Alessandra Grandelis, arricchita con testi inediti, ripropone l’urgenza di quella speranza necessaria alla quale Moravia dà forma con la scrittura.

L’AUTORE – Alberto Pincherle Moravia (Roma, 1907 – 1990), è stato scrittore, giornalista, saggista, reporter di viaggio e drammaturgo. È uno dei più importanti romanzieri italiani del XX secolo. Collaborò con giornali come La stampa, Corriere della sera e L’Espresso. Tra i suoi libri più noti e tradotti in tutto il mondo Gli indifferenti, La ciociara, La romana, Racconti romani e La noia. Nel 1952 venne insignito del premio Strega per I racconti, messi all’Indice. Dai suoi romanzi sono stati tratti numerosi film, tra i quali La ciociara di Vittorio De Sica, Il disprezzo di Jean-Luc Godard e Il conformista di Bernardo Bertolucci.

Alessandra Grandelis svolge la propria attività di ricerca e di insegnamento all’Università di Padova. Da tempo si occupa dell’opera di Alberto Moravia, anche come responsabile scientifico del Fondo Alberto Moravia di Roma. Per Bompiani ha curato diversi libri dello scrittore romano. Nel 2021 ha pubblicato il saggio narrativo Il telescopio della letteratura. Gli scrittori italiani e la conquista dello spazio (Bompiani).

Informazioni: Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto 0743 223277