Albertella e Protasi: “A Monteluco e San Giacomo un passo importante per la valorizzazione delle frazioni”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come assessore alla valorizzazione della rigenerazione urbana e alla transizione ecologica, esprimiamo soddisfazione per il raggiungimento dei primi risultati tangibili dal progetto di rigenerazione urbana degli spazi aperti, che ci ha visto impegnate insieme al sindaco e alla giunta fin dal primo giorno di mandato.



In questi giorni, infatti, sono stati inaugurati i primi due interventi del progetto, finanziato con fondi PNRR complementari e promosso dall’Amministrazione comunale di Spoleto.



Tale progetto prevede la riqualificazione di cinque aree fuori dal centro urbano, in un ideale percorso che dal territorio sud della città si sviluppa verso il nord, toccando Monteluco, San Giacomo, Eggi, Bazzano, Poreta e Azzano.



I primi due interventi inaugurati riguardano Monteluco e San Giacomo: nel primo caso è stato restituito alla comunità uno spazio immerso nella natura del monte sacro agli spoletini totalmente riqualificato a teatro all’aperto, mentre nel secondo, martedì scorso, è stato restituito alla cittadinanza un ex campo sportivo abbandonato, trasformato in un parco polifunzionale, fruibile da adulti, bambini e famiglie.



Nei borghi di Eggi, Bazzano, Poreta e Azzano, oltre alla riqualificazione degli spazi aperti, sono in corso anche i lavori di ristrutturazione – finanziati con fondi Sisma – delle ex scuole comunali, che verranno trasformate in sedi per le Pro Loco e le associazioni locali, in linea con un percorso di amministrazione condivisa che vede come protagoniste le realtà associative che danno linfa vitale a questi luoghi con il loro continuo impegno.



Questi progetti nascono dalla volontà dell’Amministrazione comunale di salvaguardare e valorizzare i nostri borghi e le nostre periferie. Il nostro obiettivo è mantenere viva la residenzialità di questi luoghi e contribuire al rafforzamento dell’aggregazione sociale, offrendo spazi pubblici riqualificati e funzionali alle esigenze delle comunità locali.



Manuela Albertella (assessora alla rigenerazione urbana)

Agnese Protasi (assessora alla transizione ecologica)