Albergo diurno in piazza Vittoria: a breve la progettazione esecutiva

È in dirittura d’arrivo la progettazione esecutiva per la riqualificazione dell’area degli ex bagni pubblici in piazza della Vittoria. Dopo l’affidamento dello scorso gennaio, relativo anche alla direzione lavori, relazione geologica e coordinamento della sicurezza, nelle ultime settimane il progetto è passato al vaglio della Sovrintendenza.

Una volta definiti alcuni aspetti tecnici dell’intervento, che ha un costo complessivo di € 815.690,54 (€ 400.000,00 della Regione Umbria e € 415.690,54 del Comune di Spoleto), l’obiettivo è di ottenere l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale nelle prossime settimane.

La realizzazione è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto dall’ingegnere Laura Ludovisi (mandataria capogruppo), l’architetto Massimiliano Fabiani, l’ingegnere Michele Silvestrini, il perito industriale Giorgio Mattiangeli, lo Studio Associato Stape Progetto Clima ed il geologo Massimiliano Capitani (tutti in qualità di mandanti).

In vista degli interventi di riqualificazione che interesseranno l’edificio degli ex bagni pubblici, nella giornata di domani, mercoledì 30 aprile, verrà rimossa la struttura ludica che si trova in piazza della Vittoria che, oltre a necessitare di interventi di manutenzione straordinaria, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici tecnici dell’Ente, non risulta compatibile con gli interventi di riqualificazione previsti.

Per quanto riguarda l’intervento, rispetto al quale la Giunta comunale ha approvato tra marzo ed aprile dello scorso anno il Documento di Indirizzo Programmatico ed il progetto di fattibilità tecnico-economica, l’immobile di piazza della Vittoria verrà totalmente recuperato e riqualificato per consentire la realizzazione di un albergo diurno che fungerà anche da Hub dei cammini, ossia un luogo dove i turisti, i pellegrini, gli appassionati di ciclismo e mountain-bike potranno usufruire di una serie di servizi: dai bagni pubblici, ovviamente, alle docce, dalla sauna al parcheggio biciclette.

Nello specifico i lavori prevedono sia il consolidamento strutturale dell’immobile, che la realizzazione di una nuova copertura calpestabile e utilizzabile come area tavoli a servizio di bar e ristoranti che ne faranno richiesta. Non solo. Verranno completamente rinnovati gli impianti idrici-sanitari, termici, elettrici e di climatizzazione e realizzati i nuovi bagni ed una sauna, sono previste le opere di finitura interna ed esterna, la sistemazione degli ingressi e dell’area esterna per allestire uno spazio per il ricovero di biciclette con l’installazione di pannelli fotovoltaici.