Alberghiero, doppia finale ai campionati di italiano

Il MIUR ha pubblicato, nel tardo pomeriggio del 28 marzo, le graduatorie dei finalisti e, scorrendo l’elenco dei quaranta meritevoli, in entrambe le categorie si sono classificate due ragazze: Oriana Temperoni e Beatrice Ricci. Il risultato è stato accolto con grande soddisfazione: nella semifinale della categoria junior di Beatrice Ricci, i partecipanti erano 2054, mentre per i senior, Oriana Temperoni, tra i 1998 concorrenti, è stata la studentessa con il punteggio più alto, dell’area professionale.

La doppia classificazione non nasce dal caso ma da una serietà e da un impegno che hanno portato spesso le nostre studentesse a mettersi in evidenza in questi Campionati: Oriana aveva vinto la categoria junior, tre anni fa.

Ora non resta che godersi le giornate ad Ercolano del 18 e 19 aprile quando, all’ Istituto di Istruzione Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (NA), arriveranno i magnifici 80 studenti che da nord a sud e dalle scuole italiane all’estero si sfideranno in nome della nostra lingua madre.