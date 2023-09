Al via un nuovo anno scolastico alla Scuola dell’infanzia di Cortaccione “L. e I. Rossi”

La Direttrice è Suor Maria Rita, con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore educativo

La Scuola dell’infanzia di Cortaccione ha iniziato il suo nuovo anno scolastico, rinnovando il Consiglio. Un grande ringraziamento al vecchio per l’egregio lavoro fino ad oggi svolto, e, un saluto beneaugurante al nuovo.

Intanto, le porte si sono aperte ai piccoli alunni della scuola gestita dalla Direttrice Suor Maria Rita, figura storica di questa scuola, con oltre cinquant’anni di esperienza in questo settore. Ma, nonostante ciò, la scuola dell’infanzia di Cortaccione, piccolo gioiello della realtà cittadina, presenta tre caratteristiche fondamentali: flessibilità, innovazione e rinnovamento. Queste sono abilità che la scuola L. Rossi, considerata un fiore all’occhiello, promuove, sollecita e sostiene così da rendere possibile la creazione di quel pensiero non convenzionale, che sia caratteristico di ogni persona nella sua individualità e unicità, rendendo possibili occasioni costanti di crescita.

La scuola dell’infanzia, di Cortaccione, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

Tutte competenze che grazie alla professionalità delle maestre presenti, preparatissime e attente ai bisogni dei piccoli, vengono continuamente sollecitate sempre nel rispetto delle potenzialità dei bambini.

La Scuola tra l’altro offre una mensa interna, con una cuoca che ogni giorno prepara piatti freschi e appetitosi che allietano i palati dei piccoli presenti. I bambini possono iscriversi già dai due anni e mezzo di età.