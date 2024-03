Al via l’Enduro Circuit Umbria

Si parte da Deruta. A Spoleto appuntamento il 28 aprile con l’assegnazione dei titoli regionali

Torna l’appuntamento con un grande evento ciclistico. Le associazioni sportive BKE CYCLING TEAM di Deruta, POWERBIKES TEAM di Perugia, 2010 Gravity Team di Spoleto presentano l’edizione 2024 del

ENDURO CIRCUIT UMBRIA per Mtb e E-Mtb

L’Enduro è una disciplina che esalta le capacità di guida e di resistenza del biker; ogni gara è articolata in più prove speciali in discesa (PS) e trasferimenti soggetti a controllo orario. Il vincitore sarà decretato in base alla migliore somma dei tempi cronometrati in tutte le PS.

il successo e il grande interesse del pubblico verso l’enduro, attinge al gran numero di appassionati che si riconoscono negli agonisti che gareggiano con le stesse bici che tutti posseggono, lungo i “percorsi della domenica” e nei bike park normalmente frequentati.

l’Enduro Circuit Umbria , riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana FCI, è un progetto per entrare a fare parte dei più importanti circuiti del centro Italia;

Gli organizzatori dell’Enduro Circuit Umbria hanno realizzato un evento distribuito su tre tappe dove gli amatori ed i ‘pro’ si possono dare battaglia in location spettacolari e, in esclusiva per l’Umbria, propongono una prova di tipo urban che si corre tra le più caratteristiche vie del centro storico di Perugia; una particolare attenzione è stata prestata al settore giovanile con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi a partire da 13 anni (17 se gareggiano con e-bike).

La prima prova di disputerà domenica 24 Marzo a Deruta , la gara sarà valevole anche quale prova unica per l’assegnazioen dei titoli di Campione Regionale Enduro E-MTB. Il 28 Aprile si correrà a Spoleto la seconda tappa valevole Top Class e si assegneranno i titoli di Campione Regionale Enduro MTB. Il Circuito si concluderà il 26 maggio con la prova down town che si correrà nel centro storico di Perugia