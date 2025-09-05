Al via l’edizione 2025 de La SpoletoNorcia in MTB, la dodicesima dalla sua istituzione. Sport, benessere, divertimento, consapevolezza sul tracciato della vecchia ferrovia, tra scorci unici e una natura incontaminata.

Si comincia venerdì 5 settembre in piazza Garibaldi, con l’inaugurazione ufficiale della dodicesima edizione prevista per le 17.30 alla presenza delle Istituzioni e con la partecipazione della Banda musicale Città di Spoleto. A partire da un’ora prima e fino alle 19 sarà aperto La SpoletoNorcia Village, con la consegna dei pacchi gara per la SN Trail e la SN MTB.

In contemporanea, e fino alle 20.30, presso lo stand Pietro Coricelli avrà luogo una degustazione di olio d’oliva, mentre allo spazio Coldiretti Campagna Amica sarà possibile degustare streetfood a chilometri zero e acquistare prodotti dal mercato contadino.

Dalle 17 in avanti partirà Giocociclismo, attività per bambini con i maestri federali: gincana e Pump Track per tutti, sulle orme dei campioni. Il ricco programma prevede anche la presentazione della terza edizione della SN Trail Run, alle 18 presso il Talk Point di piazza Garibaldi. L’occasione permetterà anche di presentare la nuovissima maglia Trail. A seguire l’interessante incontro-dibattito, moderato da Ludovica Casellati, sulle “Tecniche mentali per affrontare l’ultra distanza”, incentrato sulla gestione della fatica e sul cibo come alleato determinante per una buona prestazione. Interverranno gli ultramaratoneti Sara Pastore e Giorgio Calcaterra, il mental coach Antonio Di Marco, il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti, Aurelio Michelangeli – pioniere del trail in Italia, il presidente Fidal Umbria Fabio Pantalla e l’assessore comunale alle Opere pubbliche, Protezione civile e Rapporti con le associazioni sportive, Federico Cesaretti.

Dopo l’evento, dalle 20 in poi, cena in piazza Garibaldi con prodotti Coldiretti e ancora streetfood agricolo e mercato contadino con Campagna Amica.

Sabato mattina è il giorno della SN trail: a partire dalle 7 i partecipanti si ritroveranno in piazza Garibaldi per la consegna dei pacchi gara, prima della partenza del percorso Ultra. La SpoletoNorcia Village aprirà i battenti alle 9, con la consegna dei pacchi gara per la SN in MTB. Alle 9 partirà la SN Trail Soft e Hard, mentre un quarto d’ora dopo prenderà il via la camminata urbana di 5 chilometri a cura di Cittadinanzattiva – edizione speciale SpoletoCammina, con colazione contadina acquistabili agli stand Coldiretti. Dalle 10 in avanti ancora spazio al Giocociclismo, mentre proprio alle 10 partirà La SpoletoNorcia Inclusiva – ciclotour inclusivo alla scoperta della vecchia ferrovia, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cerchio e Il Sorriso di Teo. Per l’intera giornata stand di Coricelli aperto per degustare l’olio d’oliva, mentre nella Private Area si terranno le Interviste de La SpoletoNorcia.

Alle 16 avrà inizio un’interessante visita guidata alla Rocca Albornoz, a cura del personale Maggioli Spa, mentre alle 17.30 Ludovica Casellati condurrà il talk “Strade da vivere, dalla bici al territorio: il valore economico del cicloturismo”. Interverranno l’imprenditore Michil Costa, Presidente della Maratona dles Dolomites; Guido D’Ubaldo, Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio; Chiara Coricelli, Amministratore Delegato Pietro Coricelli Spa; Francesco Colonnese, ex calciatore, allenatore di calcio; Piercarlo Presutti, Caporedattore Ansa; Andrea Sisti, Sindaco del Comune di Spoleto; Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore Comunale Marketing e Turismo 4.0; Saverio Metti, Vicepresidente FCI; Luca Ministrini, Ideatore de La SpoletoNorcia in MTB.

Alle 18 partirà La SpoletoNorcia Kids, mentre un’ora più tardi scatterà la September Night, pedalata notturna non competitiva organizzata da 2010 GravityTeam, aperta a tutti i possessori di MTB e E-MTB.

Alle 20, infine, cena in Piazza Garibaldi con prodotti Coldiretti Streetfood agricolo e mercato contadino di vendita diretta di Campagna Amica.

Dopodiché, domenica 7, sarà il momento dell’attesissima 12esima edizione de La SpoletoNorcia in MTB, con circa 2 mila partecipanti al via. In undici anni di emozioni, oltre 25mila appassionati da tutta Europa hanno pedalato sulle tracce della mitica linea ferroviaria elettrificata a scartamento ridotto, capolavoro ingegneristico del 1926, contribuendo a promuovere il territorio e una forma di turismo dolce e sostenibile, alla (ri)scoperta degli scorci più nascosti di un’Umbria mistica e suggestiva. Un appuntamento divenuto imperdibile per molti fedelissimi come anche per tanti appassionati, che per la prima volta quest’anno scoprono l’Umbria grazie all’intuizione del presidente Luca Ministrini e del suo staff. Per tutte le ulteriori info e per il programma completo, con possibilità di iscriversi alle varie iniziative della manifestazione, https://laspoletonorciainmtb.it/programma/.