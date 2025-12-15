Al via le iscrizioni per la SN Trail RUN del 31 maggio e per La SpoletoNorcia in MTB del 2 giugno, proposta anche come regalo di Natale

Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni alla 4a edizione della SN Trail RUN del 31 maggio 2026 e alla 13a edizione de La SpoletoNorcia in MTB del 2 giugno 2026.

I due eventi sportivi hanno contribuito nel corso degli anni a valorizzare lo spettacolare percorso ciclopedonale realizzato sulla linea ferroviaria che un tempo collegava Spoleto a Norcia, inaugurata nel novembre 1926, oggi la ciclovia più amata dagli italiani tra quelle realizzate su ferrovie dismesse, percorsa ogni anno da migliaia di appassionati delle due ruote e dei cammini.

Ed è proprio in omaggio al centesimo compleanno della Vecchia Ferrovia che la corsa podistica di montagna e la più grande cicloturistica d’Italia hanno cambiato data lasciando il tradizionale primo weekend di settembre per spostarsi alle giornate primaverili a cavallo del Ponte della Repubblica.

Un periodo che, fin d’ora, si rivela favorevole a consentire a un numero ancora più ampio di ciclisti, runner e accompagnatori di prendere parte all’evento e per proporre le novità e le iniziative della SpoletoNorcia “di primavera” dando l’opportunità di (ri)scoprire Spoleto, la Valnerina, la Regione Umbria più in generale.

• SN Trail RUN 2026, 31 maggio 2026

Confermati per il 2026 tutti i percorsi della corsa podistica di montagna sul tracciato della Vecchia Ferrovia, tre competitivi (ULTRA, HARD e SOFT) e la SN CAMMINATA di 15 km aperta a tutti.

Quest’anno per la prima volta la SN Trail RUN è stata inserita nel Campionato Regionale Umbro individuale di Trail Lungo con il suo tracciato ULTRA oltre a essere, come sempre, propedeutica alla collezione dei punti di qualificazione del circuito iTRA- International Trail Running Association e per ottenere l’indice di performance UTMB® Index. Informazioni su percorsi e iscrizioni direttamente sul sito della SN Trail RUN

• La SpoletoNorcia in MTB 2026, 2 giugno 2026 … ma prima sotto l’albero

La novità per La SpoletoNorcia in MTB si chiama, invece, ENDURANCE, un nuovo tracciato che con i suoi 140 km e 3200 m di dislivello è dedicato agli sportivi più audaci e avventurosi che avranno modo di attraversare le perle della Valnerina: Cascia e Norcia, le terre di Santa Rita e San Benedetto, Scheggino, Gavelli, Roccaporena, Preci e altri borghi caratteristici. Confermati gli altri 4 percorsi: HARD, CLASSIC, EASY ROUTE e, naturalmente, il FAMILY di soli 14 km che offre a tutti la possibilità di prendere parte a una giornata di sport, divertimento e solidarietà in quanto, come da tradizione, il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Infine, per chi vuole mettere sotto l’albero di Natale un pensiero originale per amici sportivi o parenti che amano le avventure open air, fino al 23 dicembre è attivo sul sito de La Spoleto Norcia in MTB lo speciale form che permette di inviare via email un coupon-regalo valido per l’iscrizione a uno dei percorsi.

Informazioni su percorsi e iscrizioni direttamente sul sito de La SpoletoNorcia in MTB

• Un nuovo logo commemorativo

“Per celebrare l’edizione 2026 de La Spoleto Norcia in MTB e della SN Trail Run nel centenario della Vecchia Ferrovia, abbiamo voluto creare un logo commemorativo che affiancherà tutte le nostre comunicazioni – svela Luca Ministrini Presidente del Comitato Organizzatore. – È il nostro modo di dare visibilità a un “monumento” diventato il simbolo di un territorio unico e di un certo modo di vivere la natura attivamente, facendo sport, rispettando i luoghi e le persone, e godendo in modo sostenibile dell’immenso patrimonio culturale ed enogastronomico di Spoleto e dell’Umbria”.

Gli organizzatori, intanto, confermata la presenza di Pietro Coricelli come title sponsor della manifestazione, stanno già lavorando al programma di eventi e iniziative collaterali che animeranno per l’occasione il territorio di Spoleto.