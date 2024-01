Al via le iscrizioni per la Scuola Materna Paritaria “L. e I. Rossi”

Suor Maria Rita Coppini: “Molte iniziative e novità”

La Scuola Materna Paritaria Lelio e Innocenzina Rossi, con sede in via della Spina 46 località Cortaccione, apre le porte alle nuove iscrizione per l’anno scolastico 2024-2025. I genitori interessati potranno visitare la scuola il 24 gennaio dalle ore 16.30 e il 31 gennaio sempre dalle 16.30, o contattare la Coordinatrice Scolastica Suor Maria Rita Coppini per visionare la struttura, i locali e prendere consapevolezza dei principi e valori che animano tutte le varie proposte didattiche.



“Ci sono molte iniziative e novità che animano lo spirito di questa scuola, che per altro propone anche una mensa interna con una cuoca che ogni giorno prepara pranzi super gustosi per i bambini. Inoltre, oltre alle consuete attività didattiche, i bambini svolgeranno attività motoria e inglese, avvalendosi di esperti esterni laureati e preparati, mettendo in campo tecniche adatte ai più piccoli.

Non resta, quindi che recarvi direttamente presso la scuola materna L.I. Rossi, sita a Cortaccione e scoprire le tante novità che le maestre offriranno ai più piccoli.

Inoltre, può visitare il sito attraverso il quale seguire le news www.scuolamaternaparitarialeirossi.it o contattarci ai numeri 368.3166853/0743.221089. Vi aspettiamo!”.