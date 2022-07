Al via le iscrizioni per la scuola calcio “M8 Junior Spoleto”

Sarà la “cantera” dello Spoleto Calcio. Tutte le informazioni utili

(DMN) Spoleto – sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la “M8 Junior Spoleto”, la scuola calcio dell’Asd Spoleto .

Oltre al presidente Roberto Fagotto Fiorentini, fanno parte del direttivo Tommaso Montioni, Roberto Quirini, Roberto Ruggeri e Mirko Tosti, quest’ultimo ricopre l’incarico di responsabile del Settore giovanile e scuola calcio.

Il quartier generale sarà il centro sportivo di Passo Parenzi in via Falchi che, come già annunciato nei giorni scorsi, avrà l’omologazione del campo in erba e sarà riqualificato con lavori per un campo in sintetico 30 x 50 ed un campo di allenamento in terra battuta.

Anche gli spogliatoi saranno interessati dai lavori di ristrutturazione.

“È sempre stato il mio obiettivo e quello di Tommaso Montioni – sottolinea il presidente dell’Asd Spoleto, Vittorio Montesi – creare una scuola calcio con il nome M8. Finalmente siamo riusciti a farla nei campi di passo Parenzi, nel cuore della città.”

Tutte le informazioni utili nella locandina: