Al via le iscrizioni per il settore giovanile della SSD Bacigalupo

Le attività si svolgeranno al “Petruccioli” di Morgnano , in collaborazione con la Spoleto BM8

(DMN) Spoleto – sono iniziate in questi giorni le iscrizioni per la scuola calcio, centro calcistico di base e settore giovanile – dedicato alla memoria di Gianfranco Scardabozzi – della storica società SSD Bacigalupo. La società di Morgnano di Spoleto, guidata da Luca Scardabozzi, dallo scorso anno può vantare l’affiliazione con l’A.C. Perugia Calcio Academy e svolgerà le attività al “Don Andrea Petruccioli” in collaborazione con l’Asd Spoleto BM8.





Tutte le informazioni sono riportate nella locandina: