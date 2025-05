Al via le iscrizioni per il 3° Torneo di Calcio a 7 della Pro Loco di San Martino in Trignano

La Pro Loco di San Martino in Trignano è lieta di annunciare l’apertura ufficiale delle iscrizioni per il terzo Torneo di Calcio a 7 che si terrà a partire dalla fine del mese di Maggio, presso il bellissimo campo in erba parrocchiale.

Termine ultimo per iscriversi il 18 Maggio, per richiedere maggiori informazioni, è possibile contattare: 3389603240 (Luca), 3295710345 (Antonello).

Non perdere l’occasione di scendere in campo e vivere una grande esperienza di sport e divertimento!





Il consiglio direttivo della Pro Loco san Martino in Trignano.