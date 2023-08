Al via le iscrizioni alla Scuola Comunale di musica e danza “A.Onofri”

Le domande possono essere presentate da lunedì 28 agosto a venerdì 22 settembre

Da lunedì 28 agosto saranno aperte le iscrizioni per la Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri”, una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali spoletine. Fino a venerdì 22 settembre sarà possibile presentare la documentazione disponibile nel sito del Comune di Spoleto https://bit.ly/3Er4Rm9.

I corsi di studio previsti per l’anno scolastico 2023-2024 sono Attività corali, Batteria, Basso elettrico, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Propedeutica musicale, Sax, Teoria, ritmica e percezione musicale, Tromba e trombone, Violino, Violoncello, Musica d’insieme per fiati e Musica da camera ed esercitazioni orchestrali.

La domanda di iscrizione può essere effettuata sia utilizzando la procedura online, disponibile a questo link https://bit.ly/3YvEoOJ, sia attraverso la procedura tradizionale (compilazione del modulo, pagamento su PAGOPA ed invio di modulo e ricevuta a scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it. La sezione con tutte le informazioni è disponibile qui https://bit.ly/3KzXHRA).

La Scuola accoglie i bambini dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e della danza; i ragazzi con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e gli adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica.

Le tariffe mensili usufruiscono delle riduzioni economiche in base alla dichiarazione ISEE, calcolata sui principi della nuova normativa (il prospetto delle quote per l’anno scolastico 2023-2024 è scaricabile a questo link https://bit.ly/3s0vjBn).

Per chiedere chiarimenti o avere maggiori informazioni si può contattare l’ufficio Cultura, via Brignone n. 14, al numero 0743 218615 o via email scrivendo all’indirizzo scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it

“La formazione della nostra scuola comunale permette ai giovani e ai meno giovani di esprimere la propria inclinazione artistica, avvicinandosi alla musica e alla danza non solo e non tanto per diventare dei professionisti, ma perché di queste arti ci si innamori e si diventi spettatori consapevoli – sono state le parole dell’assessore Danilo Chiodetti – D’altronde formare, incuriosire i giovani, stimolarne la sensibilità artistica, dando loro uno spazio in cui ritrovarsi per provare, suonare, danzare è uno degli obiettivi della nostra amministrazione. Uno spazio espressivo offerto allo stesso tempo agli adulti, anche pensionati, che qui trovano un posto in cui divertirsi, incontrarsi, stare insieme per fare musica e poi, magari, esibirsi e concludere la giornata con una pizza insieme”.

Alla scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” si seguono le più moderne tecniche didattiche di insegnamento, specie per i corsi riservati ai piccoli, grazie ai docenti dell’Associazione Spoleto Musica, tutti professionisti, molti dei quali concertisti di chiara fama, che si dedicano con passione all’insegnamento.