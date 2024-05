Al via le candidature per AgriEuro Talent Program

AgriEuro Talent Program è un progetto costruito intorno ai principi della formazione e del learning by doing. L’iniziativa è rivolta a neolaureati e studenti laureandi e mira ad offrire un percorso professionalizzante all’interno dell’azienda e-commerce leader in Europa nella vendita di attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio, con sede a Spoleto in Umbria. AgriEuro offre ai talenti che verranno scelti al termine della selezione finale, un contratto di lavoro con affiancamento dei manager dell’azienda, possibilità di job rotation e un percorso formativo con rilascio di attestato per lo sviluppo di competenze specialistiche.

Per candidarsi ed entrare nella selezione partecipando al Talent Day che si terrà in azienda mercoledì 12 giugno, è possibile inviare il proprio CV entro il 31 maggio 2024 tramite il sito www.agrieuro.jobs alla sezione dedicata “AgriEuro Talent Program”, presente sotto la voce “Posizioni Aperte”. Questa prima selezione è basata sui seguenti macro-criteri:

• Voto finale del percorso di laurea (o voti degli esami sostenuti nel caso non sia stata ancora conseguita la laurea);

• Inerenza dei contenuti del percorso di studi al business di AgriEuro;

• Eventuali pregresse esperienze lavorative (anche in stage) affini alla realtà AgriEuro.

Chi sarà selezionato per il Talent Day, sarà contattato telefonicamente e riceverà via e-mail – nei giorni precedenti l’evento – il Career Develop Report Hogan: un assesment individuale che permetterà al candidato di scoprire i propri punti di forza e le proprie attitudini in diverse situazioni lavorative. Durante l’evento in azienda saranno restituiti i risultati dell’assesment da parte di un Assessor certificato; questi ultimi saranno poi oggetto di valutazione per la successiva fase di selezione.

Il Talent Day sarà un’esperienza utile ad approfondire il mondo di AgriEuro, visitare l’azienda, conoscere i nostri manager e prendere parte ad un laboratorio di sviluppo che fornirà a tutti i candidati selezionati dei validi strumenti di crescita, e che fungerà per l’azienda da criterio di valutazione per la selezione finale.

Nelle settimane a seguire il Talent Day, saranno selezionati i candidati che avranno accesso all’ultimo step selettivo: il colloquio finale con la HR Manager AgriEuro e alcuni dei nostri manager. Il processo di selezione si baserà sui risultati del Career Develop Report Hogan, le skills emerse durante il laboratorio di sviluppo e il proprio CV. Al termine dei colloqui, verranno selezionati i giovani talenti che entreranno in AgriEuro tramite il Talent Program.



Cosa cerchiamo?

AgriEuro cerca giovani talenti che hanno da poco ultimato, o stanno per ultimare, un brillante percorso universitario, amano le sfide, sono creativi, proattivi e puntano all’eccellenza in ogni azione.

La selezione si rivolge alle seguenti discipline: Economia, Marketing, Risorse Umane, Informatica e Ingegneria Gestionale.

Cosa offriamo?

Ai giovani talenti che verranno scelti al termine della selezione finale, AgriEuro offre un contratto di lavoro con affiancamento dei manager dell’azienda, possibilità di job rotation pianificata in base alla formazione di provenienza e al proprio ruolo professionale, e un percorso formativo con rilascio di attestato per lo sviluppo di competenze specialistiche.

 Questo il link alla pagina dedicata dove candidarsi:

https://www.agrieuro.jobs/agrieuro-talent-program/



AGRIEURO:

Fondata in Italia nel 2008 da un’idea di Filippo Settimi, attuale CEO, AgriEuro è oggi il principale operatore in Europa nella vendita online di attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio. L’azienda ha sede a Spoleto, in Umbria, e conta oltre 150 collaboratori interni: una squadra di giovani professionisti con una forte vocazione digitale e internazionale. AgriEuro ha un catalogo di oltre 10.000 prodotti in pronta consegna e spediti in tutta Europa dall’Italia tramite quattro sedi logistiche: Bologna, Novara, Piacenza e Spoleto.