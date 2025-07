Al via l’avventura epica di Marco e Sergio. Le immagini della partenza da Spoleto

(DMN) Spoleto – è iniziata questa mattina, da Piazza Garibaldi, la grande avventura di Marco De Paolo e Sergio Stocchi.

Sei giorni tra corsa, bicicletta e canoa in cui i due grandi amici spoletini gireranno l’Umbria per un totale di 600 km e 10.000 metri di dislivello positivo.



Al via della prima “Umbria Epic Adventure” c’erano gli assessori comunali Federico Cesaretti e Agnese Protasi, il presidente privinciale Avis Andrea Marchini, il presidente dell’Avis Comunale Roberto Bastianelli, il presidente dell’Aido di Spoleto Daniele Barranca, Gianni Burli in rappresentanza della Pro Loco “A. Busetti”, il presidente de La SpoletoNorcia in MTB Luca Ministrini e tanti tra amici e parenti dei due atleti.



Il viaggio iniziato stamattina, con il sostegno dell’UNPLI UMBRIA, toccherà i luoghi simbolo della Regione – Norcia, Castelluccio, Orvieto, Assisi, Perugia, Terni, Gubbio e molti altri – per celebrare questa terra straordinaria e portare un messaggio di vicinanza alle comunità colpite dal terremoto.