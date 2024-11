Al via la XV edizione di “Strumenti&Musica Festival”. A Spoleto, dal 10 al 17 novembre, l’ormai storica kermesse musicale internazionale

Spoleto si appresta a ospitare, dal 10 al 17 novembre 2024, la XV edizione di “Strumenti&Musica Festival”, una manifestazione ormai consolidata e da tempo annessa alla categoria “grandi eventi” della città umbra, realizzata dall’Associazione Italian Accordion Culture in collaborazione con il Comune di Spoleto, la Regione dell’Umbria, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Spoleto – Francesca,Valentina e Luigi Antonini, Spoleto Art Network, Acep, Unemia, Ars Spoletium, Tucep, Umbria Training Center e Scandalli Accordions.

Il sipario si aprirà domenica 10 novembre, alle ore 18.00, al Teatro Caio Melisso, con il concerto del fisarmonicista Mirco Patarini accompagnato dall’orchestra d’archi Musici Lirienses diretta da Alessandro Cedrone. Il concerto, a cui sarà possibile assistere gratuitamente previa prenotazione obbligatoria, vedrà anche la presenza del clarinettista Gabriele Mirabassi, che affiancherà il musicista spoletino nell’esecuzione del brano in tre tempi di André Mehmari, Strambotti. In programma anche composizioni di Astor Piazzolla, Bete Ilin, Richard Galliano, Roberto Molinelli e Andrea Morricone.

Giovedì 14 novembre, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, inizieranno le audizioni della X edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”, che, anche quest’anno, ha registrato iscrizioni di concorrenti provenienti da tutt’Europa e dall’Asia; le audizioni si protrarranno fino a domenica 17 novembre.

La serata di giovedì 14 sarà caratterizzata dalla presenza di Moni Ovadia, che, al Teatro Caio Melisso, presenterà Mediterraneo e dintorni – Cronaca di un viaggio, uno spettacolo in musica e poesia ideato da lui stesso e da Marco Poeta, tratto dall’opera letteraria Breviario mediterraneo di Predrag Matvejevic (ingresso € 10, prenotazione obbligatoria). Sul palco, assieme al celebre attore e autore, un quartetto d’eccezione: Adriano Taborro (oud, chitarra acustica), Daniele Di Bonaventura (bandoneón), Marco Poeta (chitarra 12 corde, guitarra portuguesa) e Giulia Poeta (voce recitante).

Venerdì 15 novembre, alle 21.00 presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, (ingresso gratuito), si terrà il concerto dei fisarmonicisti Stefano Di Loreto e Fabrizio Causio nell’ambito del progetto “Ars Spoletium Prima – Musica Nuova per fisarmonica da concerto” ideato da Patrizia Angeloni (docente di fisarmonica presso i Conservatori “Ottorino Respighi” di Latina e “Giulio Briccialdi” di Terni). A seguire, la premiazione ed esecuzione in prima assoluta delle opere Microsuite lunare e Summit, vincitrici del VI Concorso Internazionale di Composizione “Città di Spoleto” Premio “Roberto Bruno”. A eseguire i brani saranno Ivano Battiston (concertista/docente della cattedra di fisarmonica al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze) e Lucrezia Proietti (concertista/docente della cattedra di pratica e lettura pianistica al Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni). In sala, il M° Fabrizio De Rossi Re, presidente di giuria, docente di composizione e autore di musiche per la Rai, insieme ai compositori Davide Fensi e Gianluca Stocchi.

Sabato 16 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, Palazzo Mauri ospiterà il convegno indetto dall’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria in collaborazione con IAC e “Strumenti&Musica Festival”: Giudizi e pregiudizi di genere nel giornalismo e nel mondo musicale con relazioni di Orietta Caianiello (pianista, Conservatorio di Bari), Milena Gammaitoni (sociologa, Università Roma Tre), Elena Sartori (direttrice d’orchestra, Conservatorio di Bolzano), cui farà seguito l’intervento del Dott. Dionisio Capuano in merito alla comunicazione culturale, creativa e digitale. Coordinano Sergio Macedone (direttore di “Strumenti&Musica Magazine” e redattore musicale del portale di Rai Cultura) ed Elisabetta Proietti (giornalista professionista e editor). Il convegno è aperto a tutti/e, e per giornaliste/i è valido per l’acquisizione dei crediti formativi.

Altro appuntamento da non perdere sarà quello con il duo Cokiba, sabato 10 novembre, ore 21.00 – Sala XVII settembre Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ingresso gratuito). Un concerto, quello proposto dai musicisti giapponesi Coba (fisarmonica) e Masashi Togame (clarinetto) di assoluto livello e incentrato sulle sonorità della world music. Il celebre fisarmonicista nipponico vanta al proprio attivo centinaia di composizioni e numerose colonne sonore tra cui quella dei Pokémon.

A chiusura dell’evento, domenica 17 novembre alle ore17.00, al Teatro Caio Melisso, il Concerto dei vincitori del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” X edizione (ingresso gratuito), con il saluto del Direttore Artistico Michele Rossetti e dell’Associazione IAC, Mirco Patarini, che, ancora una volta, ha espresso tutta la propria gratitudine alla città, alle sue Istituzioni e a tutte le organizzazioni, che, da quindici anni, supportano Strumenti&Musica Festival.

PER PRENOTAZIONI E BIGLIETTI

E-mail info@strumentiemusica.com – Tel. 328 4658880