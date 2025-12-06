Al via la XV edizione di “Spoleto, la città in un Presepe”

La magia del Natale torna ad accendersi a Spoleto con la quindicesima edizione di “Spoleto, la città in un Presepe”, una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento irrinunciabile per cittadini, famiglie e visitatori. Dal 7 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026, la Pro Loco “A. Busetti” propone un percorso diffuso che intreccia tradizione, creatività e memoria storica, trasformando la città in un grande presepe vivente fatto di arte, musica e partecipazione .Gli spazi dell’Ex Museo Civico, aperti dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, ospiteranno mostre e iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Tra queste, la tradizionale Mostra Nazionale di Presepi e i concorsi dedicati ai presepi in famiglia, nelle scuole e nelle Pro Loco, che ogni anno valorizzano la creatività e la passione delle realtà del territorio. La mostra di immagini e strumenti fotografici – un viaggio nella memoria Nella suggestiva Sala degli Ori, aperta dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, trova spazio la mostra di immagini e strumenti fotografici, curata da A. Campelletti e A. Caruso, un’iniziativa che arricchisce il programma con un taglio culturale e storico particolarmente significativo. L’esposizione propone un affascinante percorso attraverso antiche apparecchiature, fotografie originali e materiali d’epoca che raccontano l’evoluzione del linguaggio fotografico e il modo in cui la città, le sue persone e i suoi paesaggi sono stati immortalati nel tempo.Grazie alla cura dei due autori, la mostra non è solo un’esposizione tecnica, ma un vero viaggio nella memoria visiva della comunità, capace di rivelare frammenti di vita quotidiana, tradizioni e cambiamenti che continuano a parlare al presente.

Gli eventi del programma

• 7 dicembre – ore 11:00, inaugurazione “Spoleto, la città in un Presepe” presso l’ex Museo Civico

• 8 dicembre – ore 16:00, Biblioteca Comunale – Laboratorio presepiale aperto a famiglie e bambini. • 23 dicembre – ore 15:30, Rocca Albornoziana – Concerto di Natale in collaborazione con AIDO • 6 gennaio – ore 17:00, Biblioteca Comunale – Concerto del Coro Stranivari. Informazioni: Tel. 0743 46484 Cell. 328 0913951 E-mail: prospoleto@gmail.com

La Pro Loco di Spoleto ringrazia come sempre i partner e le istituzioni che sostengono la manifestazione, contribuendo alla valorizzazione delle tradizioni culturali della città-