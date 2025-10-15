Al via la Stagione teatrale 25/26 di Spoleto

La Stagione teatrale 25/26 di Spoleto si apre domenica 19 ottobre alle 17 con il debutto in prima nazionale di Scandalo, la nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo che vede in scena gli attori Anna Valle e Gianmarco Saurino, e con Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella.

“Una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. – spiega l’autore nelle sue note – Un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso, sull’amore, su tutto ciò che si può dire e non dire, fare e non fare o, nel mondo letterario, scrivere e non scrivere. Un racconto su una donna di oggi, libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio, e un giovane uomo che forse la sta usando, o forse le sta solo dando l’attenzione e l’amore di cui lei ha bisogno. L’amore è sempre uno scambio. Sono i termini e gli oggetti di questo scambio a renderlo più o meno scandaloso, inaccettabile o immorale.”

Lo spettacolo racconta di Laura: cinquant’anni, scrittrice, ma per il mondo è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto più grande di lei, recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, in compagnia della sua editor Giulia, di un vicino, Roberto, e di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra rassegnata a una vita di solitudine, senza voglia di scrivere o riprendere in mano le redini della sua esistenza. La sua routine cambia quando arriva Andrea, un giovane uomo che il marito Goffredo aveva assunto prima di morire per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato e audace. Tra lui e Laura ci sono gli stessi 24 anni di differenza che la separavano da Goffredo. Come allora, Laura è consapevole che la sua relazione con Andrea farà scandalo e che, nel momento in cui le loro labbra si sfiorano, nulla sarà più come prima.

Lo spettacolo andrà in scena anche al Teatro Morlacchi di Perugia, da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre.

