Al via La SpoletoNorcia in MTB 2024

Al termine di una caldissima giornata di sole, una brezza rinfrescante è stata protagonista dell’inaugurazione de La SpoletoNorcia in MTB edizione numero undici. Tutti gli stand aperti e tutte le attività hanno fatto da contorno al palco in cui si sono susseguiti gli interventi di autorità e testimonal, gestiti da Ludovica Casellati. Confermatissimo il rapporto privilegiato con Coricelli, ma è stato anche ufficializzata la neonata partnership con Edison.

Prima del taglio del nastro ha parlato il presidente del Comitato Organizzatore Luca Ministrini, che ha ringraziato le istituzioni, dando la parola al vice-sindaco di Spoleto Lisci, ed ai sindaci di S.Anatolia di Narco e Cerreto, Fibraroli e Montesi; la regione dell’Umbria è stata rappresentata dagli assessori Melasecche ed Agabiti, che hanno confermato gli investimenti sulla Vecchia Ferrovia, come uno degli strumenti per il la crescita del turismo sportivo ed enogastronomico in Umbria.

Via, poi, allo spazio talk, con la presentazione della seconda edizione della SN trail run (che, nonostante sia solamente alla seconda edizione, vedrà in partenza circa 700 atleti); sono intervenuti Piergiorgio Conti e c’è stata la testimonianza della fuoriclasse paralimpica Yunidis Castillo, vincitrice di cinque medaglie d’oro tra 100 metri, 200 metri e salto in lungo. Integrazione nello sport, ma anche inclusione, con l’intervento di Cristian Baroni, in rappresentanza de Il Sorriso di Teo, storico charity partner della manifestazione.

La giornata è proseguita con il il talk “Come ci si prepara ad una performance sportiva?”, che ha appassionato il pubblico, anche grazie alle incursioni di Peppone Calabrese di Linea Verde. Sono intervenuti Franca Fiacconi, vincitrice della Maratona di New York, che ha parlato della simpatica abitudine di portare all’estero una borsa con alimenti italiani; l’ex difensore di Inter e Lazio, Francesco Colonnese ha raccontato degli “sgarri” alimentari di Ronaldo il Fenomeno, sottolineando l’importanza dell’autocontrollo a tavola per un atleta. Il professor Massimo Sacchetti, direttore del Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute dell’università degli studi di Roma “Foro Italico”, ha esaltato lo studio dell’alimentazione in fase di allenamento e preparazione ad un evento sportivo; mentre lo storico ex direttore del Corriere dello Sport, Guido D’Ubaldo, ha raccontato il capriccio del bomber della Roma, Gabriel Batistuta che mangiava solo crostate con frutti chiari. Interessantissimo l’intervento di Marta Cotarella, in rappresentanza della Fondazione Cotarella, che ha sottolineato il valore dello sport nel recupero delle persone recuperate da situazioni di disturbo alimentare. Dulcis in fundo il presidente di Coldiretti, Albano Agabiti, e Chiara Coricelli, con l’importanza per l’Italia di puntare ad un prodotto agricolo di qualità.

La serata si è chiusa con lo show cooking che ha visto come protagonisti il main sponsor Coricelli, Peppone Calabrese e lo chef Jacopo Martellini, e con l’aperibike e degustazione in piazza a cura di Coldiretti, che ha confermato così lo splendido rapporto con La SpoletoNorcia in MTB.