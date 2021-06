Al via la sperimentazione dello Sportello Digitale di VUS COM

La Fase di Test, dello Sportello Digitale è iniziata il 24 giugno e terminerà il 9 luglio

È partita ufficialmente il 24 giugno l’attivazione, in via sperimentale, dello Sportello Digitale di VUS COM, un servizio centralizzato di prenotazione accessi (sia fisici che virtuali) ai servizi della società, al quale i cittadini si potranno rivolgere, direttamente e senza lunghi tempi di attesa. L’innovazione con la digitalizzazione dei servizi è il futuro. Un servizio fruibile da tutti che va a completare l’offerta digitale fornita da VUS COM. Lo “Sportello Digitale” affiancherà gli attuali canali di contatto come il portale web (www.vuscom.it), alla sezione Area Clienti, la nuova App VUS COM Luce e Gas (che vedrà la luce nei primi giorni del mese di agosto), il call center (800 90 42 77 numero verde gratuito da rete fissa, 0742 71 88 33 da cellulare).

La Fase di Test, dello Sportello Digitale è iniziata il 24 giugno e terminerà il 9 luglio. Per il periodo indicato il servizio è disponibile, su prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Il servizio di Consulenza digitale, infatti, facendo leva sui processi di digitalizzazione avviati dall’azienda nel corso dell’anno 2020, coniuga la velocità delle nuove tecnologie con un approccio meno freddo e più familiare che punta a valorizzare la relazione con il cliente, assicurando la continuità tra il canale fisico e quello digitale, con l’obiettivo di offrire una customer experience di qualità.