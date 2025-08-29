Al via la “Settimana dello Sbaracco”. Dal 29 agosto al 6 settembre

Al via la “Settimana dello Sbaracco”, l’evento organizzato dalla Confcommercio mandamento di Spoleto con la collaborazione del Comune di Spoleto, volta a favorire gli acquisti e a sostenere le vendite in un periodo di fine saldi e inizio della stagione autunnale.

Da oggi, venerdì 29 agosto fino a sabato 6 settembre, i 27 esercenti che hanno aderito all’iniziativa, contraddistinti da una vetrofania, potranno esporre la propria merce in saldo all’esterno del negozio.

L’Amministrazione comunale, autorizza con Delibera di Giunta, per sabato 30 e domenica 31 agosto, l’apertura della Zona a Traffico Limitato (ZTL A) dalle ore 6.00 alle ore 20.00, mentre resta invariato l’orario della Ztl A1.

Gli esercenti aderenti sono: Profumeria Mariangela, Badiali cashmere & Fine Fibers e Zucchero a corso Mazzini, Rocca dei Perugini camiceria in via Porta Fuga, Bigiù collezioni in via Anfiteatro, Five, Boutique Maddalena, Artiko, L’Arca, Ciliegie family store e Torti by luxuria a corso Garibaldi, Klee Breton in via Cacciatori delle Alpi, Grub srl in via Flaminia Veccia, Nadia casa & cucina in via Pietro Conti, Boutique Baldini, Sartoria Fiori & Profumi, MG Monica Gobbi, Viale 64 in viale Trento e Trieste, Ago Bianco Scott di Paola Scota, Mavi abbigliamento, Pane e cioccolato, Torti calzature e Rosella abbigliamento in viale Guglielmo Marconi, Primo Piano Moda in via XXV Aprile, Argentina Mode e Verde Rosa abbigliamento da 0 a 14 a San Martino in Trignano.

Per info sull’evento è possibile contattare Confcommercio mandamento di Spoleto al numero 0743.223417 o all’indirizzo email spoleto@confcommercio.umbria.it.