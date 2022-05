Incontro tra poesia e musica, organizzato dalla Pro Loco di Spoleto “A.Busetti” in collaborazione con l’Associazione “Fare Cultura”

Al via la settima edizione di “Raggio di Maggio” ,deliziosa manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Spoleto “A.Busetti” in collaborazione con l’Associazione “Fare Cultura”.

Un connubio tra musica e poesia con la partecipazione di artisti e poeti spoletini.

Come tutti gli anni saranno tre gli appuntamenti:

Il primo sarà organizzato Domenica 8 maggio alle ore 17.00 nel giardino del Convento delle Suore di S.Angelo con la presenza del maestro Gianluca Bibiani, fisarmonicista di levatura nazionale, e dei poeti spoletini coordinati dal Prof. Sandro Costanzi.

Il secondo avrà luogo Domenica 15 maggio sempre alle ore 17.00, presso l’androne di Palazzo Antonelli sito in Corso Garibaldi. Unitamente ai poeti dell’Ass. “Fare Cultura” si esibirà il violinista Francesco Enrico.

Il terzo appuntamento verrà allestito Domenica 22 maggio alle 17.00 presso il Circolo A.R.C.I. di Eggi. Sarà il Quintetto di Ottoni “Girolamo Fantini” che curerà la parte musicale del pomeriggio, mentre i poeti declameranno le proprie poesie.

A cura di una guida locale sarà possibile effettuare una visita guidata del Borgo di Eggi.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.