Al via la seconda edizione della “Pro Loco Cup”

Saranno le rappresentative delle Pro Loco di Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi a inaugurare il 7 maggio prossimo, alle ore 19, la seconda edizione della “Pro Loco Cup”, torneo di calcio a 5, promosso e organizzato dalla Pro Loco di Collerisana.

L’evento sportivo è stato presentato in una conferenza stampa dal Presidente Fabrizio Ceccarelli, affiancato dalla vicepresidente Patrizia Cherubini e dalla segretaria Alessandra Passeri. Ospiti d’onore l’assessore allo sport, Federico Cesaretti e l’europarlamentare, on. Camilla Laureti in collegamento da Bruxelles. Il presidente ha ringraziato lo staff che ha reso possibile la realizzazione della manifestazione “che – ha sottolineato- sull’onda del successo dello scorso anno, abbiamo voluto riproporre. Ne siamo orgogliosi perché se è vero che siamo piccoli e nati soltanto nel 2019, sentiamo forte la necessità di contribuire a rendere il nostro territorio unito e coeso. Inoltre anche quest’anno il filo conduttore sarà sport e sociale. Nella passata edizione una parte dei proventi è stata devoluta all’associazione ‘Plastica’ che si occupa delle donne colpite da tumore al seno. Quest’anno a beneficiarne sarà ‘Calcio Integrato’ che con grande merito impegna nello sport ragazzi svantaggiati”. Il presidente ha quindi ringraziato chi lo ha preceduto alla presidenza del sodalizio, in particolare Roberto Stramaccioni “a cui – ha detto – dobbiamo la nascita della nostra Pro Loco; senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile”. Un ringraziamento particolare lo ha rivolto ad Alessandra Passeri alla quale si deve l’idea di organizzare il Torneo e allo staff cucina capitanato da Silvana Massaccesi che durante il torneo curerà l’aspetto gastronomico dell’evento.

Cesaretti nel portare i saluti del Sindaco e dell’amministrazione comunale ha lodato l’iniziativa. “Ha il grande merito di fare rete tra le varie realtà del territorio spoletino – ha affermato- perché la coesione dà una spinta in più e quando si unisce lo sport al sociale si raggiunge il non plus ultra. I ragazzi di ‘Calcio Integrato’ sono fantastici, insegnano tanto a tutti noi”. L’onorevole Laureti da Bruxelles ha idealmente voluto tagliare il nastro della manifestazione alla quale spera di poter assistere. “Perché – ha dichiarato – si tratta di una bellissima occasione di incontro nel nostro magnifico territorio”.

PRO LOCO CUP 2025

TORNEO DI CALCIO A 5

GIRONE UNICO ALL’ITALIANA

CALENDARIO E PROGRAMNA

GLI INCONTRI SI TERRANNO NEI CAMPI DI GIOCO DI SAN GIACOMO

– 7 MAGGIO

ORE 19

CASTEL RITALDI-CAMPELLO SUL CLITUNNO

ORE 20

BEROIDE-SAN MARTINO IN TRIGNANO

SAN BRIZIO-COLLERISANA

– 12 MAGGIO

ORE 19

SAN MARTINO IN TRIGNANO-SAN BRIZIO

ORE 20

CAMPELLO SUL CLITUNNO-BEROIDE

COLLERISANA-CASTEL RITALDI

– 14 MAGGIO

ORE 19

COLLERISANA-CAMPELLO SUL CLITUNNO

ORE 20

SAN BRIZIO-BEROIDE

CASTEL RITALDI-SAN MARTINO IN TRIGNANO

– 16 MAGGIO

ORE 19

BEROIDE-CASTEL RITALDI

ORE 20

SAN BRIZIO-CAMPELLO SUL CLITUNNO

SAN MARTINO IN TRIGNANO-COLLERISANA

– 19 MAGGIO

ORE 19

COLLERISANA-BEROIDE

ORE 20

CAMPELLO SUL CLITUNNO-SAN MARTINO IN TRIGNANO

CASTEL RITALDI-SAN BRIZIO

– 20 MAGGIO

SEMIFINALI

– 21 MAGGIO FINALI

3°- 4° POSTO

1°-2° POSTO

– 23 MAGGIO

PREMIAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO DI COLLERISANA CON APERICENA