Al via la prima edizione di School Walk

Al via la prima edizione della passeggiata organizzata da Social Sport Spoleto ed in collaborazione con Il Sorriso di Teo, La Maestra Patrizia, Penso Positivo by Tommaso, Lions Club Spoleto e le Scuole Primarie della nostra città in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo.

L’evento si terrà il giorno sabato 5 aprile 2025 sul percorso dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia, a piedi, con arrivo a Caprareccia, dove ad aspettare i partecipanti ci sarà una ricca colazione offerta grazie alla collaborazione con alcune pro loco ed attività commerciali.

Nell’area dell’ex stazione di Caprareccia verranno svolte attività ludico/sportive organizzate da MTB Spoleto, ModernMusicSchool, La Fenice e Contr’arie.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita, con la possibilità di fare un’offerta libera prima della partenza o, chi lo desidera, può contribuire alla realizzazione dell’evento partecipando alla raccolta fondi appena aperta

https://gofund.me/ad453e2a oppure donando all’associazione Social Spoleto Sport Odv di cui si allega iban

IT27B0344021801000000222700

Nella causale basterà scrivere “contributo liberale per School Walk 2025”.

