Al via la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Perugia: c’è l’assessore Cesaretti

Si è ufficialmente insediata la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Perugia, segnando l’inizio di una fase di rilancio e di radicamento sul territorio. La macchina organizzativa del partito è pronta a mettersi in moto con un progetto chiaro, condiviso e ambizioso, fondato su quattro direttrici strategiche.

Il primo obiettivo è il rafforzamento della presenza del PD in tutti i territori, a partire dai centri più piccoli, considerati presidi fondamentali di partecipazione democratica e coesione sociale. Parallelamente, sarà ricostruita una rete organizzata e viva, valorizzando il ruolo dei circoli e promuovendo un coinvolgimento attivo di iscritti e simpatizzanti.

Un altro asse centrale riguarderà l’elaborazione politica sui temi chiave dell’agenda del Partito Democratico: sviluppo economico sostenibile, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, lavoro e politiche giovanili. Infine, particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione della tradizione delle Feste de l’Unità, strumenti di socialità, confronto e partecipazione popolare.

“La nostra segreteria – ha sottolineato il segretario provinciale Lodovico Baldini – è la sintesi di capacità, competenze e passione. A ciascun membro ho affidato deleghe politiche radicate nei territori, nel mondo del lavoro e nelle realtà sociali. Vogliamo costruire una nuova stagione della politica, fondata sull’ascolto e sulla capacità di dare risposte concrete alle sfide più urgenti. Il nostro partito vive grazie all’impegno quotidiano di segretari, dirigenti, iscritti, militanti e amministratori: tutti insieme dobbiamo contribuire a un’elaborazione politica orientata al bene comune.”

E proprio il bene comune sarà la bussola che guiderà l’azione della nuova squadra provinciale: una squadra chiamata a collaborare, sostenere e indirizzare politicamente le amministrazioni locali, sia dove il PD governa sia dove opera all’opposizione.

(*)Dal Perugino all’Alto Chiascio, dal Trasimeno all’Alto Tevere, dall’Assisano alla Media Valle e alla Valnerina tutti sono i territori rappresentati, per dare voce, gambe, testa e cuore a questo organismo che ieri, 30 ottobre, ha visto il suo insediamento ufficiale con una prima riunione in cui si sono poste le basi per un lavoro condiviso che ha inizio già da subito.

La nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Perugia si pone l’obiettivo di costruire quindi un partito più vicino alle persone, più radicato nei territori e più capace di dare voce ai bisogni e alle speranze dell’Umbria. Un partito che torni a essere motore di partecipazione, luogo di elaborazione politica e strumento di cambiamento reale.

Di seguito i nomi dei membri della segreteria provinciale con le relative deleghe

CASCIARRI DONATELLA – Presidente Assemblea

CANDELIERE ANTONIO – Tesoriere

ALUNNI PROIETTI MASSIMO – Responsabile Organizzazione

BALDUCCI FEDERICO – Coordinatore Segreteria

PASQUINO FRANCESCA – Capogruppo Pd Provincia di Perugia

FALOCI ANTONELLO – Tesseramento

PALLUCCHI PAOLO – Circoli e radicamento

RAGNI NICCOLO’ – Enti locali

CASSETTA MARCO – Innovazione tecnologica e digitale

RADICCHIA INES – Lavoro, politiche per l’occupazione

MASSAI ANNA MARIA – Partecipazione ed attuazione iniziative politiche e Feste unità

BAGATTI ELISA- Affari istituzionali e Inclusione

CANNONI MARCO – Agricoltura

PALANDRUZZI GABRIELE – Politiche giovanili

DI BENEDETTO RAFFAELLO – Attività economiche e Governo del territorio

FALCINELLI IRENE – Terzo settore, Cultura, Formazione

EMILI MARCO – Piccoli comuni e Aree interne

VICI EMANUELA – Sanità e Servizi sociali

TORRINI ALESSANDRO – Cooperazione internazionale e disuguaglianze

MAGNI UMBERTO – Diritto alla casa e Politiche migratorie

TAVERNELLI LUCIANO – Ambiente e Transizione ecologica

LANDRINI MORENO – Diritti civili e sociali

MANCA GIOVANNI – Coordinamento programmatico

CESARETTI FEDERICO – Associazionismo e volontariato

PORZI STEFANO – Valorizzazione territorio e paesaggio