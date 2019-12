Al via la messa in sicurezza ed il restauro delle opere d’Arte custodite alla Dante Alighieri

I 5 dipinti ad olio del Gruppo di Spoleto affidati alle cure della COO.BE.C.

(DMN) Spoleto – come noto, il plesso scolastico della scuola media Dante Alighieri, in via don Pietro Bonilli, é inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016.

All’Interno dello stabile che dopo la chiusura é stato bersaglio di numerosi atti di vandalismo, erano conservati cinque dipinti ad olio su tavola di grandi dimensioni del cosiddetto “Gruppo Spoleto” (foto da www.pieroraspi.com). Con il nulla osta del dirigente scolastico, le opere d’Arte presenti all’interno dell’edificio sono state trasferite presso il deposito dei beni culturali di Santo Chiodo ed affidate alle ‘cure’ della COO.BE.C. che ne realizzerà il restauro.

I dipinti, – si legge nella Determinazione Dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio del Comune – pur non presentando consistenti problemi conservativi, per poter essere esposti al pubblico e valorizzati in maniera adeguata necessitano di alcuni interventi di conservazione messa in sicurezza, in quanto la lunga permanenza negli ambienti scolastici ha prodotto un accumulo di polveri depositate su tutte le superfici, qualche caduta di colore e scritte con gessi e matite.